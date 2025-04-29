Formació
Tres investigadores de la URV editen un llibre amb activitats científiques infantils
Inclou quinze pràctiques per aplicar el mètode científic basant-se en la indagació i el pensament crític
Actividades prácticas sobre ciencias naturales para educación primaria és el títol del llibre que les investigadores Anna Borrull, Cristina Valls i María Isabel Araque, totes tres integrants del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), han publicat aquesta primavera amb l’objectiu de fomentar les activitats científiques i el pensament crític entre estudiants de les escoles d’educació primària.
L’obra ofereix un total de quinze pràctiques basades en la indagació i el mètode científic dividides en tres grans blocs temàtics: el dedicat als microorganismes, el de les plantes i el dels animals.
El treball proporciona recursos per tal de facilitar la implementació de totes aquestes pràctiques dins de l’aula i assegurar que l’equip docent que les supervisi en cada cas estigui preparat per tal de dur a terme cadascuna de les sessions pràctiques. «No es tracta de simples instruccions, sinó que volem que els estudiants s’hi involucrin com si fossin científics i científiques, desenvolupant el tema de forma autònoma, formulant hipòtesis, qüestionant els resultats i fomentant l’esperit crític des de les primeres etapes de l’educació», afirma Cristina Valls, una de les autores del treball.
Tot i que estan dissenyades pensant en estudiants de l’etapa de primària, les activitats són fàcilment personalitzables i flexibles, la qual cosa permet que es puguin adaptar de forma senzilla als diferents interessos i nivells de cada alumne. Gràcies a això, també poden utilitzar-se en l’etapa de secundària i, en alguns casos, altres activitats fins i tot es poden realitzar també amb alumnes d’educació infantil. «Els experiments estan pensats per poder-se fer també a casa, són una bona proposta per compartir moments en família mentre els infants aprenen. De fet, moltes pràctiques les hem fet les autores amb els nostres fills i filles», comenta Anna Borrull.
El llibre, que ha estat publicat per Edicions Aula Magna, ja es pot adquirir a les llibreries i a través de diferents plataformes. «Amb aquesta proposta volem fomentar vocacions científiques, empoderar l’alumnat i despertar la seva passió per la ciència», conclou María Isabel Araque, la tercera de les autores que ha participat en el projecte.