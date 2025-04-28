Comerç
El Saló de la Moto de Reus, una cita a dues rodes obligatòria
Els concessionaris subratllen la importància de ser presents en l'esdeveniment
El Saló de la Moto va tancar ahir la seva 17a edició tornant a esdevenir un punt de referència i trobada per a tots els aficionats del motociclisme i dels concessionaris del territori. El cap de setmana va comptar amb una important quantitat d’assistents que van descobrir les últimes novetats de les principals marques del sector.
Les expectatives sempre són altes, però, així i tot, els concessionaris finalitzen amb bones sensacions. «El dissabte va ser un dia molt bo i que va servir per acostar-nos molt a les expectatives a falta de diumenge», va comentar el gerent de Multicar Peiri, Jordi Peiri.
A la vegada, pels concessionaris estar present en el Saló de la Moto no és només una oportunitat per aconseguir vendes, sinó una obligació com a negoci. «Amb aquesta fira has d’estar sí o sí com a concessionari, perquè, si no estàs, la gent no et veu.
També moltes vegades la fira no és només les vendes que fas aquí, sinó durant les setmanes vinents», apunta la responsable de vendes de Bormar Motos, Anna Martí.
Una opinió amb la qual Peiri coincideix i reconeix la bona feina feta per part de l’organització: «Aquí venim a vendre i a fer-nos veure. Han aconseguit fer una fira en què el client ve, compara entre totes les marques i compra. S’ha aconseguit tenir un client molt potencial en la compra».
Per un altre costat, la fira va disposar d’un espai on els concessionaris venien motocicletes d’ocasió, un producte que ha tingut també bona sortida. «Tothom va a mirar si troben entre les motos d’ocasió alguna cosa que els interessi. És una part important també del negoci», afirma el gerent de Multicar Peiri.
Per la seva banda, la responsable de vendes de Bormar Motos assegura que han tingut bones vendes pel que fa a motos de segona mà i que el perfil de client normalment és «gent que no es pot permetre el preu de la nova, tenim motos seminoves amb poc quilometratge que són una molt bona opció».
Aprendre a circular
Durant la fira diverses entitats van dur a terme activitats i, entre elles, l’escola Tècniques de Conducció i Control, junt amb el Servei Català de Trànsit, va preparar un circuit per a dur a terme classes pràctiques de circulació destinades als infants.
«En el circuit hi ha elements com passos de vianants, semàfors o senyals de trànsit i fem que els nens tinguin un primer tast del que es podrien trobar quan circulin», explica Xavier Brull, un dels monitors encarregats de l’activitat.
«Per exemple, tenim molt clar que amb el color verd hem de passar i amb el vermell ens hem d’aturar, però la gent té el mal costum d’accelerar quan es posa en ambre i, en realitat, ens hem d’anar aturant», afegeix.