Sant Jordi
Una vuitantena de parades ompliran els carrers de Reus per Sant Jordi
Les activitats de la diada posen èmfasi en els joves autors locals
Reus viurà novament una diada de Sant Jordi amb diferents activitats programades. Demà 23 d’abril hi haurà una vuitantena de parades pels carrers de la ciutat, de les quals onze són floristeries i nou llibreries. Com és habitual, la festa es concentrarà especialment a la plaça del Mercadal. Prèviament, avui dimarts 22 d’abril tindrà lloc la Revetlla Literària amb els autors locals que han presentat un nou llibre aquest any a la Biblioteca Central Xavier Amorós a les 19 hores que retrà homenatge a l’intel·lectual Joan Ferraté.
Pel que fa a la diada de Sant Jordi, a partir de les 9.30 hores es faran contacontes a les places pels escolars dels centres educatius. A la vegada, al Castell del Cambrer se celebrarà un espai de debat entre lectors i lectores joves del Premi Protagonista Jove i, a partir de les 10 hores, a la parada de l’Ajuntament instal·lada al Mercadal començarà la signatura de llibres dels autors i autores locals fins a les 20 hores. Per un altre costat, a les 10 hores també s’iniciarà la lectura de fragments dels llibres finalistes de Protagonista Jove, a càrrec de joves participants. A les 11 hores la Llibreria Gaudí presentarà L’evolució de la festa de Sant Jordi en els darrers anys, amb motiu del 60è aniversari de la llibreria, i a partir de les 12 hores es faran breus presentacions de les noves publicacions a càrrec dels autors i autores locals. Finalment, a les 16 hores hi haurà un espai de recomanació dels lectors i lectores sobre llibres per poder regalar durant aquest Sant Jordi, moderat per Teresa Vilà.
Pel que fa als elements més tradicionals de la festivitat, hi haurà les cercaviles del SuperaDrac i de la geganta Arlet a les 17 i 18 hores respectivament i la cercavila de la Víbria, el Drac de Reus i el Drac Petit a partir de les 19.30 hores. A continuació, els Xiquets de Reus duran a terme una exhibició castellera a partir de les 20 hores a la plaça del Mercadal i, un cop finalitzin els castells, es farà l’encesa del Drac Petit, la Víbria i el Drac de Reus.
Per un altre costat, l’entitat juvenil La Crispeta també participarà d’aquest Sant Jordi i col·laborarà amb el Casal de Joves La Palma per organitzar una jornada cultural el dissabte 26 d’abril. Aquest tindrà una durada de 15 hores de programació continuada i gratuïta i començarà a les 11 hores. Per l’escenari de la Palma hi passaran músics com Dan Peralbo, Alosa I Trèvol o els guanyadors i nominats als premis Enderrock d’enguany. A més, també hi haurà espai per a l’humor amb els monologuistes de L’altre mic i els pòdcasts Llegir i Deus i simis. Durant el matí i la tarda, la Palma també acollirà un mercat de roba de segona mà amb parades d’entitats i particulars.