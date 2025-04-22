Músic
Entrevista
Joan Masdéu: «La classe mitjana en el món de la música ja no existeix»
El músic reusenc presentarà el seu nou treball ‘La bonaventura’ (Satélite K, 2025), aquest dissabte 26 al Bartrina de Reus
Ets en un any de xifres rodones. N’has fet 50 i en fa 15 que vas començar a treballar en solitari.
«Sí, encara que d’això dels 15 no en vaig ser conscient fins que vaig pensar que ja tocava fer disc nou, seguint amb aquella inèrcia de publicar un disc cada dos o tres anys. Llavors em vaig adonar que durant 32 anys no havia parat, perquè vaig empalmar Whiskyn’s amb la carrera en solitari, i vaig decidir que el següent pas no seria fer el que tocava fer, sinó el que em venia de gust».
I què et venia de gust?
«Doncs no fer un disc nou amb un nou relat, sinó gravar una sèrie de cançons que tenia al cap des de feia temps i que no m’encaixaven en un disc nou a l’ús».
Com ara quines?
«Per exemple, la revisió d’El carrer dels jocs florals, que és el primer senzill que vaig fer en solitari. I també l’últim que he publicat, No en tens prou».
A la primera cantes amb River Omelet i a la segona amb Dan Peralbo. Xoc de generacions.
«Vaig voler anar a buscar una generació molt més jove que la meva, però que admiro molt. A més, penso que, musicalment no estem tan allunyats, hi ha una connexió musical. Amb El carrer ens vam trobar que ens costava molt revisar-la, no sabíem cap on conduir-la, així que la vam donar a River Omelet i ells la van portar a un estadi on jo no hauria arribat mai. I tot el tempo que li van treure, l’hem sumat al No en tens prou amb Dan Peralbo, fent-la més urgent, més frenètica… És l’espineta que tenia amb aquesta cançó, pensava que li faltava una mica d’esgarrapada».
Com ha sigut cantar Rostre d’actriu amb Xoel López?
«Aquesta cançó m’acompanya fa molts anys, sempre m’ha agradat molt i sempre l’he volgut adaptar al català. En aquest cas tot es va alinear, perquè un dia el Dani Ferrer, de Love of Lesbian, que és el productor del disc, es va trobar amb el Xoel en un concert i ell li va comentar que li havien demanat permís per adaptar la cançó al català. Quan el Dani li va explicar que ell n’era el productor, el Xoel va proposar de cantar-la ell, en català, una llengua que fins ara mai havia fet servir. La vam gravar per separat, però no fa massa ens vam trobar a Barcelona i vam tenir l’oportunitat de cantar-la plegats».
El treball es clou amb dos temes nous, Tornar a casa i Castells. Quin paper juguen en el disc?
«Aquestes cançons les tenia guardades en un calaix i vaig pensar que, si els donava forma, tindria el disc que volia: un disc petit, que és testimoni del passat, que parla del present i que deixa la porta oberta al futur. Per això vaig titular-lo La bonaventura. M’agraden els jocs de paraules, i la bonaventura parla de la sort que ens espera en funció de les decisions que anem prenent. Però també em fa pensar en la bona aventura, el camí que he fet i l’experiència adquirida».
Veig que aquest disc és com un regal d’aniversari.
«Sí, m’he fet un regal a mi mateix per parar una mica i pensar en per què, després de tants anys, continuo fent música».
Quina és la resposta?
«Vaig començar a fer música per la il·lusió de fer-la, per la il·lusió de fer cançons. Però si no estàs alerta, tot això es va perdent i acabes esperant sempre un retorn, posant-te paranys a tu mateix. Anar perdent una mica aquesta energia és inevitable, per això vaig rebutjar fer un disc i apostar per aquest EP, que per a mi ha sigut una mica com l’hora del pati».
En 15 anys el sector musical ha canviat moltíssim. Això també condiciona els músics.
«Sí, jo vinc d’una època en què existia una cosa que ara ja no hi és: la classe mitjana. Amb Whiskyn’s no vam estar mai al nivell dels Pets o Sopa, però ens fèiem un fart de tocar amb ells. Feies 40 concerts a catxet, i podies funcionar. Ara tot és més difícil. Hi ha dotze artistes que contracten tots els festivals, i la resta ens partim la cara per bolos pagats amb quatre duros. Però si miro enrere cap aquests 15 anys, em sento orgullós. He fet discos sense parar, però també perquè he estat sempre treballant molt al peu del canó. Més enllà de tenir una discogràfica que em dona suport, soc un artista independent de veritat».