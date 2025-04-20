Successos
Ensurt a Reus pel despreniment d’un balcó al carrer Josep Maria Prous i Vila
La caiguda no ha causat ferits i els Bombers han actuat per garantir la seguretat de la zona
Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dissabte al matí al carrer Josep Maria Prous i Vila de Reus després que caigués part del revestiment del sostre d’un balcó a la via pública.
L’avís s’ha rebut a les 10.49 h, i fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions del parc de Bombers de Reus, una d’elles equipada amb autoescala.
Els efectius han treballat per arrebossar i assegurar la zona afectada del balcó per evitar nous despreniments. Afortunadament, la caiguda de fragments no ha provocat cap ferit.
Els Bombers han finalitzat la seva intervenció un cop el balcó ha quedat estabilitzat i sense risc per als vianants. No ha calgut desallotjar cap veí.