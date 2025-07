L’oficina de turisme de Reus es digitalitza: habilitarà un planificador d’itineraris i un ‘chatbot’ amb IA

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu de millorar l’experiència del visitant, l’Agència Reus Promoció ha impulsat la digitalització i modernització de les oficines de turisme, en el marc de l’estratègia de projecció exterior de la ciutat. El nou sistema de gestió integral presentarà múltiples funcionalitats, com un planificador de viatges i un chatbot que serà capaç de respondre, amb informació actualitzada i en diferents idiomes, les preguntes que se li plantegin, gràcies a la intel·ligència artificial.

«L’oficina de turisme és la porta d’entrada i forma part de la impressió que s’emportaran a casa seva; si és positiva, després hi haurà un boca-orella que farà que vulguin tornar o facin d’ambaixadors nostres», va expressar la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.

El planificador de viatges permetrà personalitzar l’estada segons els interessos i preferències i confeccionar un itinerari a través de la selecció dels espais que desitgi visitar el turista, tenint en compte aspectes que condicionen la proposta, com els horaris d’obertura dels equipaments. El recorregut es facilitarà amb un QR o per correu electrònic.

Així mateix, s’ha habilitat una pantalla interactiva a l’exterior del Gaudí Centre que permet accedir a la informació turística —com l’agenda d’activitats— en qualsevol moment, fins i tot, quan estigui tancat. Està adaptada a l’altura dels usuaris de cadira de rodes. «Millorem l’accessibilitat i ens fem molt més propers», va destacar Llauradó.

El sistema no només va destinat a facilitar la visita, sinó també la gestió interna de l’oficina turística. Recopilarà dades estadístiques que serviran per analitzar tendències i comportaments, dissenyar «accions més dirigides» i «adaptar-nos als serveis que reclamen». També registrarà l’opinió dels turistes sobre la seva experiència a la ciutat. Per exemple, al Gaudí Centre s’han instal·lat dos tòtems en què poden compartir la seva satisfacció una vegada completat el recorregut.

«Representa un abans i un després; estem fent un salt no només quantitatiu, sinó qualitatiu en la nostra oficina de turisme», va subratllar l’edil, tot comentant que la voluntat és ser «una ciutat pionera en tots els àmbits» i que això ajudi «a captar visitants i inversions i a mantenir les que hi ha». El sistema integral encara no està desplegat per complet, però s’està treballant perquè ho estigui al més aviat possible.

Renovació de la web

En paral·lel, s’ha actualitzat la pàgina web reusturisme.cat, que ha fet una passa endavant en seguretat i usabilitat. A més, s’han renovat els continguts per presentar una imatge «molt més actual, moderna i fresca». «Busquem que la persona visitant pugui conèixer de manera ràpida i senzilla quins són els elements més significatius per visitar a Reus, com poden ser les experiències o l’agenda d’actes», va afegir Llauradó. El sector professional del turisme també hi trobarà el seu espai, amb seccions destinades a la Reus Film Office o al turisme de convencions i congressos.