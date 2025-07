Un conte ple de colors que convida a escurçar distàncies

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

Òscar Fabregat, membre de l’ONGD Mirades del Món, i la il·lustradora Anduluplandu són els autors del conte Fil a l’agulla, una història de superació i empoderament protagonitzada per la Killa, una nena que viu al Perú i que somia convertir-se en membre de Las Cholitas Escaladoras, un grup de dones indígenes de Sud-amèrica que, vestides amb la seva indumentària tradicional, i superant estereotips i barreres culturals, han escalat cims emblemàtics.

El llibre ha estat impulsat des de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, s’adreça a infants d’entre sis i dotze anys i tracta sobre la importància del treball en equip, la solidaritat i la paciència. «En realitat, aquest conte és com una arma de doble tall», explica l’Òscar.

«L’objectiu principal és que els infants de Catalunya coneguin la realitat del Perú, però veiem que després, quan portem el conte al Perú, els infants d’allà es reconeixen en la història, perquè no hi ha contes del Perú que expliquin la seva realitat. De seguida se senten identificats amb els personatges, els vestits, els animals, les muntanyes…».

En aquesta història hi han participat també alumes de l’escola Els Ganxets de Reus, de manera que el llibre inclou també dibuixos fets per ells. Quant a la il·lustració, l’artista Anduluplandu explica que amb aquesta feina ha fet una immersió en el Perú, documentant-se sobre aspectes com l’urbanisme, els colors dels teixits, els animals o els oficis tradicionals.

Tot plegat ho ha dibuixat sobre «una explosió de colors que tenen com a base el blanc, cosa que em defineix bastant». L’Anduluplandu admet haver-se sentit capturada per la història de la Killa, «un nom que en quítxua vol dir Lluna», i de la seva àvia Mama Quilla (o Mare Lluna), «que és teixidora i li explica a la neta que, si vol, podrà aconseguir el seu somni, però per fer-ho s’haurà de preparar, sense deixar de banda les coses importants, com la feina o els estudis».

Aquesta col·lecció de contes engegada per l’Ajuntament de Reus té com a objectiu visibilitzar projectes de solidaritat arreu del món i sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions difícils que viuen moltes persones a molts indrets.

En aquesta ocasió el conte s’ha editat amb l’ONGD Mirades del Món, una entitat que treballa per generar eines pedagògiques motivadores i participatives, amb la finalitat d’apropar altres visions culturals als infants, i que té presència al Perú. Fil a l’agulla es pot comprar a través de Mirades del Món i a la llibreria La Capona de Tarragona.