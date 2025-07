Un home cau i convulsiona a l’avinguda Països Catalans de Reus

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge al matí, cap a les 10 h, s’ha produït un incident a l’avinguda Països Catalans de Reus, quan un home ha caigut a terra i ha començat a convulsionar. Segons informa l’Ajuntament de Reus, no es tracta d’un atropellament, com s’havia indicat inicialment.

La conductora d’un autobús que circulava per la zona ha aturat el vehicle i ha avisat els serveis d’emergència en veure l’home estès a terra. Minuts després, l’home s’ha reincorporat pel seu propi peu i ha marxat del lloc abans que se’l pogués atendre.

Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat amb dues dotacions per assegurar la zona, i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també ha acudit per oferir assistència, tot i que no han pogut localitzar la persona implicada.