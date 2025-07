La Col·lectiva aconsegueix ajornar el desnonament del local

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El local de la Col·lectiva ha aconseguit ajornar el seu desallotjament, inicialment previst pels dies 7, 8 i 9 d’abril. Així ho va saber el Sinidicat d’Habitatge de Reus moments abans de la manifestació del passat dissabte, on sortien a protestar contra l’ordre de desnonament.

Així i tot, les entitats de la Col·lectiva exigeixen seure a negociar una solució amb BBVA i els propietaris de l’immoble. «Fins que les parts que pretenien desnonar-nos per deixar un altre local buit a Reus no clarifiquin les seves intencions i donin senyals de compromís, no abaixarem la guàrdia», expressava La Col·lectiva en un comunicat compartit ahir a través de les seves xarxes socials.

«Sabem que una suspensió d’un llançament no garanteix que no en rebem un altre, si no és que ja estan tramant algun altre moviment d’esquena a nosaltres», denunciaven. A més, asseguren que des que van rebre la notícia, «ni el BBVA ni els propietaris s’han posat en contacte». «Uns fan i desfan sense explicar-se, i els altres se’n renten les mans», lamentaven en el comunicat. «La Col·lectiva com a espai autogestionat ha de seguir existint. Ho demostra la feina feta de 2022 com a nucli d’organització de base i suport mutu essencial per millorar les condicions de vida de la classe treballadora», afirmaven a l’escrit.