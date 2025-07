El Círcol mostrarà els beneficis físics i mentals de la meditació

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Círcol durà a terme demà 2 d’abril a les 19 hores un altre dels seus actes amb motiu del cicle per al benestar integral que descobrirà als participants els beneficis de la meditació. Aquesta sessió anirà a càrrec del fundador d’Executive Meditation i Meditacionavanzada.com, Josep Maria Clopés, amb més de 40 anys d’experiència en la pràctica de la meditació.

Durant l’acte, els assistents podran descobrir els «beneficis físics, mentals i emocionals» de la meditació. Entre els diferents aspectes positius de meditar hi ha la millora la memòria, la reducció de l’ansietat, l’increment de la creativitat, permet reforçar la salut cerebral i, fins i tot, ajuda a retardar l’envelliment del cervell. «Però sobretot aporta claredat, serenitat i una nova manera de viure el present amb pau interior. Ens allibera de les projeccions cap al passat o el futur i ens convida a habitar plenament l’ara», apunta Clopés.

Tots aquests beneficis fan que la meditació esdevingui una «pràctica transversal»: «Empresaris, estudiants, esportistes, jubilats, metges... Tots hi troben un abans i un després». En aquest sentit, Josep Maria Clopés anima que la gent provi la pràctica i ho descobreixi. «No cal creure res, només experimentar. La meditació no és una moda, és una revolució silenciosa que comença amb una mirada conscient», reflexiona. Pels interessats a aprendre la tècnica de la meditació integrada, Clopés explica que és a través d’una metodologia «precisa i contrastada» que implica meditar 20 minuts dues vegades al dia.

A la vegada, l’expert en meditació comenta que durant la conferència es mostrarà la relació entre la meditació, la neurociència i la física quàntica. «La neurociència ha demostrat que la meditació reorganitza les ones cerebrals, incrementa la coherència i el sincronisme entre hemisferis i millora funcions executives com l’atenció», explica. Per una altra banda, Josep Maria Clopés afirma que la física quàntica parla d’una «realitat interconnectada», on la consciència «juga un paper fonamental». «La meditació ens connecta amb aquest camp d’energia essencial, d’intel·ligència profunda, que és present en tot», afegeix.

El llibre i l’acte

A més, Clopés aprofitarà la sessió de demà per presentar el seu nou llibre: La Meditació - La teva font de poder. «És un llibre que recull tot aquest coneixement, però sobretot vol inspirar. Cal recordar que dins nostre hi ha una font inesgotable de pau, força i claredat», subratlla. Segons afirma, el llibre està escrit «des de l’experiència i amb rigor», i està destinat tant per aquelles persones que volen començar amb aquesta pràctica, a través d’unes pautes clares per iniciar-se, com per aquell que vol aprofundir-ne.

L’acte tindrà lloc demà 2 d’abril a partir de les 19 hores. Aquelles persones interessades a participar i descobrir més sobre la meditació s’han d’inscriure prèviament enviant un correu a l’adreça electrònica actes@elcircoldereus.cat. La inscripció tan sols es considerarà acceptada un cop rebuda la confirmació des de l’organització.