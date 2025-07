L'Ajuntament de Reus rehabilita un nou pis comprat a través del dret de tanteig i retracte

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus rehabilitarà el segon pis comprat mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte destinat a lloguer social. Es tracta d’un habitatge situat al carrer Antoni Isern, que el consistori va comprar el passat mes de febrer i al qual cal fer-hi una petita reforma abans de poder arrendar-lo. El consistori ha aprovat el projecte de reforma, amb un pressupost d’obres de 14.859,49 euros.

Una vegada finalitzada la rehabilitació, l’habitatge s’adjudicarà a les persones/unitats de convivència inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit, d’acord amb els criteris establerts en el Protocol de Gestió de la Borsa de Lloguer de Reus.

Aquest és el segon habitatge que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania després d’adquirir-lo per via del tanteig i retracte, i reformar-lo. El primer, situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret, el consistori el va comprar a l'agost de 2024 i el va arrendar el febrer 2025 després de fer-hi fer una petita rehabilitació.

La regidora d'Habitatge, Anabel Martínez, afirma que «disposar d'un protocol d’adquisició d’habitatges per la via de tanteig i retracte facilita l'agilització dels tràmits per incrementar el nostre parc d'habitatge i posar-lo a disposició de les famílies amb un lloguer assequible».

El mètode d'adquisició és el tanteig i retracte, és a dir, el dret d'adquisició preferent a favor de l'administració pública, d'immobles propietat d'entitats bancàries o de fons d'inversió, que provenen de processos d'execució hipotecària, per destinar-los a lloguer social.

El topall del preu de compra dels habitatges és de 100.000 euros, i un topall de 30.000 euros per obres de rehabilitació.