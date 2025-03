Així ha quedat el Gegant Indi de Reus un cop reconstruït arran de l'accident que el va malmetre

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de l’incident ocorregut amb l’Indi el passat 27 d’octubre a la Ballada de Gegants Històrics a Santa Maria del Mar de Barcelona, en què la figura va patir una caiguda al Fossar de les Moreres causada per un turista noruec, el bust del gegant ha estat reconstruït per l’artista reusenc Manel Llaurador amb els motlles de silicona realitzats per Ramon Ferran l’any 2002.

Al taller de Manel Llaurador, durant l’octubre es va comprovar l’estat de les altres parts del gegant -mans, estructura, cavallet, etc., que havien patit danys mínims-, i es van analitzar els motlles del bust per valorar la viabilitat per utilitzar-los.

Tot i que l’estat dels motlles no era idoni i van requerir arranjaments i ajustos, s’ha pogut realitzar una nova còpia del bust amb fibra de vidre, ja que la reconstrucció de l’anterior bust era molt complexa per la gran superfície d’escultura perduda i per la impossibilitat de recuperar els petits bocins de la cara. Aquests han servit per policromar, juntament amb altre material, la nova figura de manera fidel al gegant construït per Ramon Ferran l’any 2005.

El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, ha celebrat la recuperació del gegant i ha explicat que s'ha aprofitat també per repintar la geganta Índia, «de manera que la parella sortirà amb la seva millor cara a voltar pels carrers de Reus a partir de Corpus».