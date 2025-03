Crònica: Devoció i emoció amb un tastet de la Passió

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Vora una vuitantena de persones s’havien agrupat a la Parròquia de Sant Joan tocades les sis de la tarda. «Què fan aquí?», preguntava un home, dempeus, al llindar de la porta. «No ho sé», respongué, sincerament, el seu acompanyament.

Decidiren quedar-se i, absorts, no tragueren la vista de l’altar. Acabava de començar la representació de la Passió, la vida, mort i resurrecció de Jesús. Més i més conciutadans entraven a l’església darrere seu i el centenar se superà amb facilitat. Els feligresos se senyaven, encenien un llantió; els curiosos s’aplegaven al final, dubtosos de si apropar-se més o no.

De la mà dels actors i actrius de La Teatr’Era, la Parròquia de Sant Joan va ser l’escenari escollit per viure de ben a prop la representació de cinc escenes de la Passió.

Era un tastet, un petit tastet, del que es veurà al teatre de les Germanetes dels Pobres el 27 d’abril, però, alhora, una degustació molt especial: s’ha programat amb motiu del 125è aniversari del Solemne Viacrucis de Divendres Sant al matí de l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu.

«Es tracta no només de conservar la tradició, sinó adaptar-la als temps actuals, i permet que el missatge de la passió de Crist arribi a un públic més ampli», reconeixia la vicepresidenta de l’entitat, Anna Maria Martí. «Segur que deixarà una empremta als nostres cors», prometia just abans de començar.

La monumentalitat de l’església magnificava la poderosa veu dels intèrprets, que ressonava de paret a paret, però, al mateix temps, dificultava la comprensió als darrers bancs. «No se sent», es queixava algú. Res impedí quedar corprès per l’episodi de l’Ecce Homo. «Aquí teniu l’home, el vostre rei!», cridà el governador Ponç Pilat.

El moment de la crucifixió s’acostava i els ulls se centraren en el Sant Crist de la Creu. La talla havia presidit tota la representació, des d’un lateral de l’altar, i, ara, recuperava el protagonisme. «Pare, perdona’ls, que no saben el que fan», expressava Jesús. I instants després, rostres satisfets aplaudien a l’uníson.

«Ens ha deixat sense paraules i amb la pell esborronada», reconeixia Martí. Qui vulgui veure la representació de la Passió al complet, tindrà una nova oportunitat el 27 d’abril, al teatre de les Germanetes dels Pobres. Les entrades ja han sortit a la venda, per 10 euros. Així mateix, hi ha la possibilitat de col·laborar mitjançant la fila zero.