Reconeixen l'Aeroport de Reus com el Millor d'Europa

L'Aeroport de Reus ha estat guardonat per tercera vegada consecutiva com el Millor Aeroport d'Europa en la seva categoria i ha revalidat també el premi a l'Easiest Airport Journey in Europe, segons els premis atorgats pel Consell Internacional d'Aeroports (ACI). Aquests reconeixements confirmen la posició de Reus com una infraestructura de referència dins del sector aeroportuari europeu, destacant per la qualitat del seu servei i la facilitat del pas dels passatgers per les seves instal·lacions.

El premi Easiest Airport Journey in Europe posa en valor la comoditat i facilitat que ofereix l'Aeroport de Reus als viatgers, destacant aspectes com la fluïdesa dels controls, la senyalització clara i una experiència globalment agradable per als passatgers. Aquest és un aspecte clau per a la infraestructura reusenca, que ha estat reconeguda durant tres anys consecutius per garantir un pas àgil i eficient pels seus espais.

Aquesta distinció reforça el paper de l'Aeroport de Reus com una peça clau en la connectivitat de la província de Tarragona, facilitant el trànsit de turistes i residents cap a diverses destinacions europees. A més, el reconeixement arriba en un moment de creixement i aposta per la millora contínua de les seves instal·lacions i serveis.

Els èxits de l'Aeroport de Reus tenen un impacte directe en el turisme i l'economia de la província de Tarragona. Amb una ubicació estratègica pròxima a la Costa Daurada i a punts d'interès com PortAventura, Reus s'ha consolidat com una porta d'entrada per als viatgers que busquen gaudir del patrimoni cultural, les platges i l'oferta d'oci del territori.

El reconeixement internacional atorgat per l'ACI contribueix a reforçar la competitivitat de l'aeroport i a atraure noves aerolínies i rutes, fet que beneficia tant el sector turístic com altres àmbits econòmics de la regió.

Els premis rebuts per l'Aeroport de Reus s'emmarquen dins dels èxits assolits pels aeroports catalans. A més del reconeixement a Reus, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha estat escollit Millor Aeroport d'Europa en la seva categoria per segon any consecutiu, i l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha rebut el guardó Most Dedicated Staff, que premia la dedicació del personal en la millora de l'experiència dels passatgers.

En total, Aena, entitat que gestiona tots els aeroports catalans i molts espanyols, ha estat distingida amb 13 premis per a 9 dels seus aeroports, consolidant-se com una referència en qualitat de servei a nivell europeu i internacional.

Aquests guardons s'atorguen en el marc del Programa de Qualitat del Servei Aeroportuari (ASQ) de l'ACI, que avalua l'experiència dels passatgers mitjançant enquestes detallades. Els criteris d'avaluació inclouen aspectes com l'accés a l'aeroport, la neteja, l'amabilitat del personal i el temps d'espera als controls de seguretat.

El fet que l'Aeroport de Reus hagi estat reconegut repetidament en aquest programa reforça el seu compromís amb la millora contínua i amb oferir als passatgers una experiència de viatge excel·lent.