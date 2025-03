La pell dels diables des dels ulls de l’art

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Cal Massó va acollir ahir la inauguració de l’exposició Vestint el diable, una mostra que pretén posar en relleu a través d’obres artístiques un dels elements més diferencials dels Balls de Diables; el vestit. Amb un seguit d’obres pictòriques fetes amb diferents tècniques, els artistes van mostrar diferents moments de les habituals actuacions dels serfs de l’infern amb, gairebé sempre, tenint els seus vestits acolorits amb cridaners estampats com a protagonistes. L’exposició, a càrrec del Ball de Diables de Reus i amb la col·laboració de ReusCultura, estarà oberta fins al dimecres 26 de març.

«El foc és un element que ens identifica i és molt important al llarg del nostre calendari festiu: les fogueres de Sant Antoni, la crema del Rei Carnestoltes, els focs de Sant Joan, quan torrem les castanyes a la Castanyada», afirma Raquel Ferret, comissaria de l’exposició. Pel que fa al gran representant del foc a Catalunya, els Diables, hi ha dos models; el penedesenc i el de participació individual. Aquest darrer és el propi del Camp de Tarragona i que l’exposició pretén donar a conèixer. «Aquest model té unes característiques importants. Aquest es configura al llarg del segle XIX i que va unit a la burgesia en un moment en què s’expandeix una important indústria pirotècnica», explica la comissaria. Arran d’això, la burgesia es podia permetre la compra de moltes carretilles i, alhora, es podia permetre «fer vestits de diables molt elaborats i amb elements molt rics».

Entre les obres exposades hi ha de molt diverses. La més cridanera, col·locada al centre de la sala, és un vestit de diable que combina tant els elements decoratius dels vestits de diables amb la roba dels que gaudeixen ballant sota les espurnes, com la roba texana i el barret de palla. Entre les obres pictòriques, es poden veure vestits amb decoracions variades o espais de la ciutat de Reus com el Santuari de Misericòrdia o la Casa Navàs, alguns d’ells des d’un punt de vista que sembla que el que ho mira està enmig de la festa.

No obstant això, d’altres obres abandonen les actuacions del Ball de Diables com escenari per centrar-se en altres qüestions, com una demostració de com han evolucionat els vestits al llarg dels segles o, fins i tot, mostrant una escena més tranquil·la i quotidiana; una dona cosint un vestit de diable. En aquesta darrera, l’artista mostra a través de dos quadres com les tradicions canvien, però mantenen l’essència. Per una banda, es veu una dona de l’època cosint un vestit de diable a mà i, a l’altre costat, una dona contemporània cus el vestit amb una màquina de cosir. «Les tradicions avancen, canvien, es reinventen o, fins i tot, s’inventen de noves. Però hi ha coses que no canvien per molt que passi el temps», valora Ferret.