Casa Borrull abaixarà definitivament la persiana a Reus després de 106 anys d’història

Després de 106 anys d’història una de les més conegudes carnisseries de Reus posa punt final a la seva trajectòria. Casa Borrull, ubicada al raval de Martí Folguera abaixarà per sempre la persiana aquest dissabte i, com és habitual en aquests casos, el degoteig de clients a la botiga després de saber-se la notícia és constant.

«Hi ha moments en què això sembla un velatori», exclama Carles Borrull, propietari de Casa Borrull, tercera generació d’aquest negoci familiar, i que es jubila amb 66 anys. «Tothom ve a donar les gràcies i hi ha gent que marxa plorant i tot», afegeix.

Tot i que la jubilació comporti també el tancament del negoci, fet que Borrull defineix com a «molt dur», també admet que hi ha una part bonica: «He viscut moltes coses tant empresarialment com personalment, tot i que no deixa de ser trist, perquè encarar la vellesa no és massa divertit». El mateix carnisser defineix aquestes emocions ambigües com un «rumbo a lo desconocido» i que, segons el moment, no sap si està trist o no.

106 anys d’història

Els inicis de la xarcuteria es remunten als anys 20. Els avis de Carles Borrull van obrir a mitjan dècada dels anys 20 una botiga al poble d’Ulldemolins, al Priorat. Poc abans, la germana gran de la seva àvia havia obert l’any 1919 una xarcuteria a Reus.

«La germana de la meva àvia va agafar una carnisseria petita que hi havia al carrer del Carme el 1919. Amb els anys, aquesta germana es va fer gran, els meus avis van decidir baixar a Reus per allà els anys 50 i van acabar agafant la carnisseria, però considerem que els orígens de la botiga són el 1919», explica Carles Borrull.

Aleshores, la botiga va començar a expandir-se. «Vam anar al Mercat Central, que mantenim aquella botiga avui dia, que també tancarà. I després també vam estar a altres llocs com al barri Fortuny, al Mercat del Carrilet, al carrer Joan Bertran, però va arribar un punt que alguns socis van marxar i ens vam haver d’anar fent petits per aguantar», recorda Borrull.

A partir d’aquí, esdevé una de les parts més habituals en aquestes històries empresarials familiars. La falta d’un relleu generacional i la complexitat de les noves tecnologies empenyen el negoci al tancament per jubilació. «Ara hi ha moltes coses electròniques noves. Si ve algú més jove al darrere bé, però totes aquestes novetats em toca a mi assimilar-les i soc d’una altra època. Hi ha coses que les puc fer, però quan comencen amb paraules en anglès ja em pregunto en quin món visc», valora.

Pel que fa al relleu generacional, el xarcuter afirma que «amb els nostres fills ho hem intentat, però ells han vist com el seu pare fa 45 anys que treballa sempre matí i tarda de dilluns a dissabte». «Tinc un fill que és enginyer i un altre que és filòleg, viuen molt bé i ells volen viure la seva vida, que és com ha de ser, no les 10 o 12 hores del seu pare», comenta.

El canvi

Aquesta pèrdua constant i progressiva d’aquests negocis tradicionals, amb la proliferació en paral·lel de grans franquícies i superfícies, presenten una qüestió: quin producte volem? «Els hàbits de compra i de menjar han canviat i la manera de viure també. Abans era més comú celebrar coses a casa, ara la gent ho fa al restaurant. Ara a casa tenim un sofà i un televisor molt gran, però només quatre cadires», opina el propietari de Casa Borrull.

A la vegada, Carles Borrull argumenta que en els últims anys no s’ha valorat tant la qualitat del producte, però es mostra confiat en el fet que això canviï en el futur: «Les coses tornen, tot i que d’una altra manera. La gent vol menjar més sa, però no ho vol pagar o no pot. Ara bé, probablement aquest canvi jo no el veuré».