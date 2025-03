El cartell de Setmana Santa de Reus homenatja la imatge del 1950

El cartell de la Setmana Santa del 2025 commemora la imatge editada el 1950, en què es pot observar una pintura de Queralt. Representa «el pas del temps» amb motiu del 75è aniversari fundacional de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, atès que es tracta d’una versió de l’original adaptat a l’actualitat, «però mantenint l’essència del cartell de fa 75 anys», tal com va expressar el president de l’entitat, Jaume Piñol.

El programa de Quaresma i Setmana Santa està nodrit amb una vuitantena d’actes «per celebrar i commemorar la passió, la mort i la resurrecció de Nostre Senyor», va assenyalar Piñol. A banda de les cites més tradicionals, com les processons, els viacrucis, les presentacions dels opuscles, les conferències o les ofrenes florals i de ciris pasquals, s’han incorporat esdeveniments per recordar els 75 anys de l’agrupació, «una fita que ens permet aturar-nos, valorar tot el que tenim, el que hem aconseguit junts», però «sobretot que ens anima a continuar amb el mateix esperit de renovació i creixement».

El primer serà l’exposició Setmana Santa de Reus, 75 anys d’Agrupació, que s’inaugurarà demà al Passeig Comercial El Pallol i que comptarà amb objectes i elements singulars de les confraries de la ciutat. «El compromís amb la pietat popular i les tradicions és el fonament que permet que aquesta Setmana Santa sigui un reflex viu de la nostra identitat reusenca i del nostre camí de fe», va subratllar el president de l’agrupació.

Serà, també, un any d’efemèrides. Es commemorarà el 125è aniversari del Viacrucis de Divendres Sant al matí, organitzat per l’Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu. Enguany, però, haurà de modificar el seu recorregut: les obres al carrer Ample l’obligaran a baixar pel carrer de Castellvell. Així mateix, se celebrarà el centenari de la Congregació Mariana i el 75è aniversari de la benedicció del grup escultòric de l’Ecce Homo.

Per tancar el programa, el 27 d’abril, coincidint amb la Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, es representarà La Passió al teatre de les Germanetes dels Pobres, en col·laboració amb la companyia La Teatr’Era. Les entrades sortiran a la venda per 10 euros i es podran adquirir a l’exposició del Pallol, de la mà de les entitats de Setmana Santa, a la botiga Tomàs Barberà o a la Llibreria Catòlica. També hi haurà la possibilitat de col·laborar mitjançant una fila zero. Els diners recaptats es destinaran a les Germanetes dels Pobres.

La regidora de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, va destacar que la Setmana Santa reusenca és d’un «gran valor» no només pel seu significat de cara a la ciutadania, sinó també «pel seu nivell patrimonial i material». «Això la posiciona entre les millors Setmanes Santes de Catalunya», va destacar. Des de l’Agència Reus Promoció, s’ha col·laborat amb la difusió i l’edició del programa, que es podrà trobar a les oficines de turisme de la capital del Baix Camp i, també, a altres municipis de la Costa Daurada.