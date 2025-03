L’Ajuntament homenatjarà a vuit dones referents de les entitats veïnals de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus presenta el primer volum de la col·lecció Dones Referents de Reus, una novetat d’enguany amb la celebració del Dia Internacional de les Dones amb la voluntat de repetir en edicions vinents. Aquest llibret, escrit per les historiadores Carme Puyol i Isabel Martínez, fa un recull de diverses dones que han estat protagonistes en diferents àmbits de la ciutat.

Enguany, amb motiu d’aquesta primera edició que es presentarà de manera pública durant l’acte institucional del 7 de març, s’ha escollit l’àmbit veïnal de la ciutat. La publicació recull un total de 35 noms de dones que han estat rellevants o han ocupat càrrecs de responsabilitat en les entitats veïnals de la capital del Baix Camp i en destaca i profunditza en la història de 8 d’elles.

Les dones escollides per protagonitzar el llibre han estat la Teresa Escoda Badia, cofundadora de l’AV Juroca, la Carme Alumà, expresidenta de l’AV Harmonia del Barri del Carme, l’Ana Belén Castaño Sánchez, expresidenta de l’AV Sol i Vista, la Carmina Pozuelo Blanco, exmembre de la junta de l’AV Sol i Vista, la Maria del Mar Escoda Serres, expresidenta de l’AV del Barri Gaudí i exvicepresidenta de la FAVR, l’Inés González García, expresidenta de l’AV Carrilet i expresidenta de la FAVR, la Isabel Moreno Reyes, fundadora i expresidenta de l’AV Parcel·les Casas, i Marta Virgili, actual presidenta de l’AV Camins de la Pedra Estela i dels Morts.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita destaca que aquesta iniciativa permet «reivindicar els referents passats» i, alhora, «visibilitzar els referents presents i fer possibles els referents futurs». «Ens agrada haver començat per un àmbit que no és professional. Les associacions veïnals actuen de manera voluntària i desinteressada i contribueixen a la construcció de la ciutat i totes aquestes dones ho han fet», fa valdre Isabel Martínez.

A més, la historiadora explica que el marc cronològic que s’han fixat per elaborar el llibre és entre 1968 i 2024, ja que la primera associació de veïns que es va constituir a la ciutat va ser la de Sol i Vista l’any 1968. Per la seva banda, Carme Puyol afirma que «molts dels nostres barris van aparèixer gràcies a la feina dels veïns, homes i dones treballant junts per construir les seves primeres llars».

A la vegada, Puyol explica que en el moment d’entrevistar a les dones que es recullen en aquesta publicació, va notar que «aquestes dones quan treballen i s’impliquen en la seva associació de veïns, se senten empoderades. Se senten capaces d’assumir la presidència i no és una tasca fàcil».

El primer volum de Dones Referents de Reus es presentarà públicament durant l’acte institucional a l’Ajuntament de Reus el 7 de febrer. S’editaran un total de 500 exemplars que es podran consultar en el Casal de les Dones a partir del 10 de març i també s’instal·larà un codi QR a les seus de les entitats veïnals per descobrir aquests referents.