La rua de les ulleres de sol i el confeti mullat

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Qui tenia pensat dormir fins tard ahir al matí segurament no va poder, ja que la gresca i disbauxa del Carnaval va continuar amb altaveus a tot drap pel centre de la ciutat.

Tot i la pluja a primera hora del matí que va amenaçar la segona gran actuació de les colles, aquesta es va aturar poca estona abans que comencés la festa i, tot i que hagués continuat, segurament la rua carnavalera hauria estat l’Arca de Noè de la festa.

Després d’una nit boja amb la Rua de Lluïment, la Rua Matinal va engegar motors des del Parc de la Festa i es va dirigir fins al passeig de Prim.

A continuació, va baixar fins a la plaça de la Pastoreta, carrer de Misericòrdia i fins a arribar al Pallol amb les carrosses de les colles carnavaleres ben engrescades.

Tot i que, en comptes de dir-se la «Rua Matinal» s’hauria d’haver dit la «Rua de les Ulleres de Sol», ja que, amb l’absència de lluentor per part d’un cel gris i ennuvolat, sobtava que més d’un participant portés ulleres amb un vidre prou obscur per a amagar els estralls dels vicis de la nit anterior.

El Gegant Indi va ser la disfressa local més destacadaGerard Martí

Així i tot, les colles van continuar amb la festa recorrent els carrers acompanyats per la música festiva, coreografies senzilles i entretingudes i avituallament de begudes espirituoses per aguantar la jornada.

A més, al seu pas un dels elements més habituals del Carnaval començava a cobrir els cabells i roba tant de vianants com participants; el confeti. Paperets de tots colors que flotaven per l’aire i queien finalment al terra, on combinat amb la humitat dels carrers molls per la pluja matinal es formava una empastifada que més tard donaria un bon maldecap als treballadors de la neteja, els herois anònims del Carnaval.

No obstant això, tal com havia de ser, l’element més destacable de la rua van ser les disfresses. Les temàtiques eren molt diverses com Toy Story, bombers, sirenes i tritons, la Moulin Rouge, vikings o romans, entre altres.

Però la disfressa més «de casa» i especial va ser la dedicada al convalescent Gegant Indi a qui li desitgem una ràpida recuperació després de la seva caiguda el passat mes d’octubre.