Fira Centre Comercial de Reus inaugura una nova botiga d'USA Fitness, una de les marques capdavanteres en suplementació esportiva a Espanya. Aquest divendres el nou establiment ha obert les seves portes a Reus, ubicada a la Planta Baixa, al costat de Soloptical i Drim, molt a prop del gimnàs Fitness Park.

Amb aquesta incorporació, USA Fitness suma sis botigues a Catalunya i gairebé 40 a tot el país, consolidant així el seu creixement en el sector. La nova botiga ofereix una àmplia gamma de productes per millorar el rendiment esportiu i la recuperació muscular: des de proteïnes i aminoàcids, passant per creatines i vitamines, fins a altres suplements especialitzats. El seu catàleg està dissenyat tant per a esportistes professionals com per a aquells que busquen potenciar el seu benestar i rendiment físic.

Un dels valors diferencials d'USA Fitness és el servei d'assessorament personalitzat. Els clients poden gaudir d'un assessorament esportiu i de nutrició bàsic totalment gratuït in situ, amb experts disposats a ajudar-los a triar els productes més adequats segons els seus objectius. Per a aquells que cerquen una guia més completa, la marca ofereix també plans personalitzats d'assessorament nutricional i plans d'entrenament, disponibles amb un cost addicional.

Promocions exclusives per celebrar l'obertura

Per commemorar aquesta nova etapa, USA Fitness ha preparat promocions exclusives durant els primers dies d'obertura. Els clients podran accedir a descomptes especials en una selecció de productes i rebre regals per compres superiors a un import determinat. A més, tots aquells que facin una compra fins al proper 8 de març participaran automàticament en el sorteig d'un descompte vitalici del 10% addicional sobre el descompte VIP.