L’actual govern municipal no oblida el Pla Reus Horitzó 32

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ja va expressar en els primers compassos del mandat que no volia tirar enrere tota la feina que havia dut a terme el govern anterior. Una de les carpetes que hi havia sobre la taula era el Pla Estratègic Reus Horitzó 32, que havia estat liderat per Esquerra i que dibuixava les línies mestres de la ciutat del futur. Amb els canvis al cartipàs, el trinomi de PSC, ERC i Ara no ha oblidat el document: el va tenir en compte per definir el PAM i, avui, la Junta de Govern Local l’aprovarà formalment.

«Tenint en compte que pot esdevenir acte preceptiu per a la implementació d’algunes de les línies estratègiques o de les propostes d’actuació que es promouen en el mateix Pla Reus Horitzó 32, o bé per a possibilitar l’accés a fonts de finançament d’accions que s’emmarquen en el pla, és convenient disposar de l’aprovació formal del mateix», concreten fonts municipals a Diari Més. Això significa que, si sorgís l’ocasió o la intencionalitat d’aplicar preceptes establerts al text, estaria tot «a punt» per fer-ho amb més celeritat i facilitat.

El Pla Reus Horitzó 32 es va dibuixar com l’eina de definició col·lectiva del model de ciutat que s’ha d’impulsar a deu anys vista, així com l’estratègia que hauria d’orientar l’acció local. Treballat en un procés de debat públic, es fonamenta en quatre eixos principals que representen els propòsits a assolir: ciutat d’oportunitats, ciutat amb qualitat de vida, ciutat amb talent i ciutat per gaudir. Això es concreta en projectes com la voluntat que tothom tingui al seu abast tots els serveis essencials en un radi de 15 minuts a peu.