Comença el tall de trànsit per la primera fase de les obres del carrer Ample i el ‘Condesito’ de Reus

El tall per les obres de reordenació del carrer Ample ja ha començat i afecta el tram nord. La circulació del trànsit rodat s’ha interromput en la secció que va des del passeig Mata fins a la plaça del Víctor, on es desenvoluparà la primera fase amb una durada prevista de dos mesos i mig.

Això suposarà afectacions a la mobilitat, especialment al trànsit rodat, que també es repetiran quan s’executi la fase 2 a l’estiu, que va de la plaça del Víctor fins a la plaça de la Llibertat, i la fase 3 a partir de l’octubre, a la plaça de la Llibertat i la del Pintor Fortuny.

Per a donar resposta a tots els dubtes sorgits al voltant del projecte i de la mobilitat durant les obres, l’Ajuntament ha habilitat un punt d’atenció i informació al recentment estrenat Centre Cívic Gregal. Aquest estarà disponible cada dijous de 16.30 a 17.30 hores i ja va tenir la primera sessió el passat dijous 6 de febrer.

Per part dels comerciants, tot i que amb més o menys confiança cap al projecte i la nova mobilitat plantejada pel govern municipal, l’ambient és d’acceptació d’unes obres que han arribat per quedar-se. Xavier Pàmies, propietari del negoci centenari ADN Sistaré, admet que «veient com evolucionen les ciutats avui dia era obvi que tocava fer una transformació». «Potser als veïns els hauria agradat que s’hagués consensuat més o demanat la seva opinió? Segurament sí, però també és molt difícil que plogui a gust de tothom i l’administració ha de fer», afegeix el forner.

Pel que fa al dispositiu per garantir la mobilitat dels veïns i comerciants de la zona durant les obres, Pàmies considera que el més important és l’actitud dels implicats. «El pla està bé, però és impossible aixecar un carrer i que no ens provoqui inconvenients a tots. Per tant, és important que hi hagi bona voluntat dels veïns, de l’Ajuntament i de l’empresa constructora», assevera.

Per un altre costat, Pàmies subratlla que és crucial que no es repeteixi el que va passar amb les obres de la plaça del Víctor, que es van allargar per una falta de planificació. «Sembla que tot està molt més ben estructurat i l’Ajuntament ens ha volgut tranquil·litzar dient que és una empresa molt més solvent. Jo per ara soc optimista», celebra el responsable de l’ADN Sistaré.

Afectacions a la mobilitat

El carrer Ample queda tallat en el tram que va del passeig Mata fins a la plaça del Víctor i vuit carrers més; Jardins, Tívoli, Francesc Bartrina, Cristòfor Colom, Frederic Soler, Sant Ferran, Sant Joaquim i Sant Celestí. A més, s’han habilitat zones de càrrega i descàrrega als carrers Castellvell, Jardins i Francesc Bartrina, de 8 a 16 hores.