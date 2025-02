L’Ajuntament de Reus reforça el tractament contra la processionària del pi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Jardineria de la regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus intensifica el tractament contra la processionària (Thaumetopoea pityocampa), una plaga que afecta principalment els pins i que pot causar irritacions o urticàries a les persones i també als animals.

Per combatre aquesta plaga es fa un seguiment evolutiu de la seva presència a la ciutat i es planifiquen les actuacions per a minimitzar els possibles efectes negatius sobre la ciutadania.

D'aquest seguiment, a finals de l’any passat es va determinar que l'insecte es trobava en el moment òptim pel fer una actuació de control. I amb aquest criteris es van portar a terme treballs amb productes fitosanitaris de control. El servei municipal de Jardineria va realitzar el tractament als vora 2.000 pins que hi ha a la ciutat en espais verds municipals.

Posteriorment, es va fer una segona intervenció als pins afectats tallant les branques baixes dels arbres amb presència de bosses de la processionària.

Ara, fruit del mateix seguiment, el servei municipal de Jardineria portarà a terme noves actuacions de control en espais on s’ha observat més presència. Així, aquest dimarts, 18 de febrer es tancarà el bosquet de pins del parc de Mas Iglesias per instal·lar trampes a les branques als i troncs dels arbres per evitar que les erugues arribin a terra. L’actuació s’informarà a la ciutadania amb fulls informatius.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que «el control de la processionària és complex. Som conscients que genera molt neguit entre la ciutadania, per això fem un seguiment continuat i intensifiquem les actuacions per minimitzar les molèsties a la ciutadania».

Consells

Entre les recomanacions davant la presència de processionària hi ha: