Les obres de la futura estació de Bellissens a Reus arriben a la fase d’excavació

Havent completat mig any des del seu inici, les obres de construcció de la futura estació de Reus-Bellissens «avancen». Adif concreta que s’ha completat una «primera fase» de treballs previs i que, en aquests moments, s’està impulsant «l’excavació, el formigonat i l’execució dels pilons de la part de l’estació del costat ciutat, que serviran com a estructures de contenció de terres durant l’excavació, a més d’actuar com a fonamentacions de futurs elements, com la nova marquesina, del complex de l’estació». Al mateix temps, l’empresa estatal està treballant per excavar «el que serà el pas inferior entre les andanes».

Adif detalla que, durant la primera fase de la intervenció, es van desenvolupar tasques com la preparació i la neteja dels terrenys, l’adaptació i reposició dels equips de serveis de fibra òptica afectats i la preparació de la canalització formigonada per a instal·lacions de telecomunicacions de l’estació.

Tot i que, en un inici, s’havia dit que l’objectiu és que el baixador entri en funcionament el 2025, Adif no ha volgut aportar una actualització del calendari. El contracte fixava un termini màxim per executar les actuacions previstes de 20 mesos, de forma que aquestes podrien allargar-se fins a principis del 2026.

L’estació de Reus-Bellissens tindrà un cost de 9,8 milions d’euros (IVA inclòs). «En el marc del pla Transformem Rodalies, la nova estació és estratègica per a la mobilitat sostenible de proximitat a la província de Tarragona», valoren des d’Adif.

La infraestructura, que s’està construint al sud de la ciutat, al barri de Mas Iglesias, «reforçarà la multimodalitat de la localitat, connectant-la amb Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya; atenent així a les demandes actuals i futures de la mobilitat de viatgers». Cal recordar que el baixador estarà a tocar del Campus Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Hospital Universitari Sant Joan, el Tecnoparc i l’Institut Roseta Mauri.

La companyia estatal destaca que s’ha configurat com una «terminal moderna», integrada per mòduls arquitectònics diferenciats. Disposarà de dues andanes laterales, dotades d’espais d’espera i recorreguts accessibles coberts per marquesines i comunicades per un pas inferior amb ascensors. L’entorn inclourà una àrea d’accés a peu i parades per a vehicles particulars, taxis i autobusos, «i integrant espais per a nous models de mobilitat sostenible».

Així mateix, en paral·lel a l’estació, esdevindrà una nova realitat el Pas Ciutat, un nou pas inferior urbà que estarà finançat per l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el conveni establert amb Adif, que enllaçarà l’eix central del Campus Bellissens amb el carrer de Jaume Vidal i Alcover i l’estació d’autobusos, «tot potenciant d’aquesta manera la permeabilitat i centralitat de la nova estació ferroviària a la trama urbana».

Cal recordar que aquesta era una part del projecte que va generar discrepàncies entre el veïnat, que majoritàriament preferia la construcció d’un pont, segons van manifestar en reiterades ocasions les associacions de veïns de la zona.

Segons els estudis de demanda efectuats per Adif, es calcula que el baixador registrarà un trànsit d’uns 1.400 viatgers diaris, que podrien arribar als 3.500 passatgers en un horitzó de 30 anys.

Està previst que hi circulin els serveis de les línies RT1 (Tarragona-Reus), de Rodalies del Camp de Tarragona, i els trens regionals R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona-Riba-roja d’Ebre).