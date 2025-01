Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acusat de matar un altre home el setembre de 2023 a Reus ha negat que tingués la intenció d'assassinar-lo. En la declaració del judici, aquest divendres a l'Audiència de Tarragona, ha confessat que li va propinar dos cops al cap, que van fer caure a la víctima a terra. Llavors, ha assegurat, l'altre investigat li va donar una puntada de peu.

Aquest últim ha declarat que no coneixia el mort i ha dit que no es va barallar amb ningú: «Em sap molt greu el que ha passat, però no em puc penedir perquè no he fet res». La víctima va morir a l'hospital per un xoc hemorràgic secundari de politraumatisme. Fiscalia demana 16 anys de presó per a cadascun d'ells per un delicte d’assassinat amb traïdoria, i una responsabilitat civil de 230.000 euros.

L’acusat, que es troba en presó preventiva des del 8 d’octubre de 2023, ha explicat que el 29 de setembre – dia dels fets- va beure alcohol i va consumir diverses substàncies, com cocaïna, metadona, tarquimessin, ketamina durant tota la jornada. En la seva declaració, ha afirmat que la víctima estava «descontrolada» al matí perquè també havia begut alcohol. Segons ell, a la nit, es va trobar amb la víctima i amb l’altre investigat a la plaça del Mercadal de Reus i, llavors es va produir una «picabaralla» entre ells.

Més tard, ha explicat, van marxar cap a la masia, on es reunien amb la colla, i de camí es van trobar un altre cop amb la víctima. «Li vaig donar dos cops al cap i va caure a terra, llavors l’altre acusat, li va donar una puntada de peu», ha dit. També ha assegurat que no tenia la intenció de matar-lo i que era el seu amic. «Vull que se sàpiga la veritat, l’altre acusat també és amic meu, ho faig per la família», ha afirmat. A preguntes dels membres del jurat popular, ha assegurat que va ser un «accident» i que «no hauria d’haver passat». «Estic molt penedit», ha afegit.

En el seu torn, l’altre processat ha detallat que va començar la jornada bevent cerveses al parc Sant Jordi de la capital del Baix Camp amb els seus amics i que a la nit es va trobar amb dos d’ells per anar cap a la plaça de les Peixateries i del Mercadal, on feien concerts. Segons l’investigat, van estar bevent fins a la una de la matinada i després van marxar cap al mas. «Nego haver estat en qualsevol baralla del Mercadal, no vaig donar cap puntada ni cap cop de puny», ha asseverat.

També a preguntes del jurat popular, l’home ha dit que és amic amb l’altre acusat des de la infància, però que feia temps que no es veien. «No sé els motius pels quals m’ha incriminat, no sé si és perquè anava malament o perquè defensa a algú altre», ha manifestat. «A les fotografies se’m veu amb la bici quan anava cap al mas, estic en el lloc i moment equivocat», ha defensat. A la vegada, ha afirmat que no es pot penedir d’una cosa que no ha fet.

En la vista d’aquest divendres, també han testificat les perites i s’han reproduït les proves documentals. Les defenses i acusacions presentaran la setmana vinent els seus informes i peticions finals per tal que el jurat popular es tanqui a deliberar.

Setze anys de presó

Les peticions inicials de Fiscalia són de setze anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria per a cada un dels investigats. També sol·licita la prohibició d’aproximar-se als tres fills i als germans de la víctima a una distància inferior de 1.000 metres, així com comunicar-s’hi durant un període de 20 anys. A més, demana set anys de llibertat vigilada i que paguin les costes processals.

Pel que fa a la responsabilitat civil, els acusats hauran de pagar una indemnització conjunta i solidària de 230.000 euros. En concret, 50.000 euros per als tres fills de l’home mort, 20.000 euros a la seva exdona i 10.000 més als seus sis germans pel perjudici moral causat.

En el cas de l’acusació particular, aquesta demana penes de presó de 20 anys per a cada un dels dos acusats pel mateix delicte d'assassinat amb traïdoria i una responsabilitat civil, conjunta i solidària, de més de 137.000 euros.

Per contra, el lletrat de l’home amb discapacitat i problemes amb les drogues demana l’eximent per drogaddicció i subsidiàriament altres atenuants, com el de confessió. L’altre advocat en sol·licita l’absolució.