Josep Machado torna a presidir l’AV l’Harmonia del Carme de Reus

Josep Machado torna a ocupar la presidència de l’Associació de Veïns l’Harmonia del Carme. Així es va decidir en l’assemblea celebrada per l’entitat el passat 12 de desembre i que retornava el càrrec a l’històric líder veïnal un any després que decidís fer un pas al costat per motius de salut.

D’aquesta manera, la que durant el darrer any va ocupar el càrrec de presidenta, Misericòrdia Márquez, torna al seu anterior càrrec com a tresorera de l’entitat. «Ho hem preferit d’aquesta manera, tornar a com estàvem abans i els veïns també ho han volgut així, perquè ens han votat», explica el recentment nomenat president de l’associació.

Així i tot, admet que el seu objectiu a llarg termini és que el seu càrrec l’ocupi algú més jove: «Torno al càrrec perquè cal, però les persones no som eternes». Per tant, Machado torna a agafar el timó de l’entitat que lidera des de fa anys la remodelació urbanística del barri, referent a la ciutat.

L’acció de l’associació en els darrers anys ha fomentat que diversos edificis del barri del Carme s’hagin remodelat o reformat i hagi augmentat l’oferta d’habitatge en la zona. «Hi va haver un moment que hi havia molts habitatges buits o amb gent ocupant-los i s’havia generat una mala imatge al barri i, per canviar-ho hem decidit sempre pensar en positiu. Gràcies a això ara hi viuen unes 400 famílies al barri», assegura.

No obstant això, aquesta feina encara no ha acabat i hi ha encara molts edificis i solars al barri on demanen l’ajut de l’Ajuntament: «Tenim solars buits des de fa anys que, si els propietaris no tenen intenció de fer res, haurien de ser expropiats perquè s’aprofitin».

Per un altre costat, també es preveu unir el carrer de Sant Jaume amb el del Vent a través d’un carrer de quatre metres d’amplada. Per aquesta actuació, es preveu la demolició de l’edifici número 24 del carrer del Vent. Una actuació semblant és la que reclamen al carrer de la Girada, on proposen obrir un carrer per a vianants que comuniqui amb la plaça de la Patacada, però per ara no està previst. L’objectiu amb aquestes noves connexions és «donar vida» a carrers que actualment «estan morts».

Macroprojecte del Carme

Per un altre costat, aquesta junta també té en les seves mans acompanyar el macroprojecte que preveu edificar un CAP, un aparcament subterrani i una setantena d’habitatges de protecció oficial al barri. Una actuació que, per ara, segueix els passos necessaris per arribar a bon port, ja que, la Generalitat va donar llum verda al projecte fa un any i, el passat mes de maig, l’Ajuntament de Reus va aprovar en el ple municipal la modificació urbanística necessària.