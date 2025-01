Antoni Camarasa exposa el seu art juganer a Reus

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Antoni Camarasa Benseny, més conegut com Toni Camarasa, és fill del poble de Santa Linya, a la Noguera. Fins als setze anys va viure al seu poble natal i el 1973 es va traslladar a Barcelona. A finals dels anys 80, va començar la seva carrera artística professional amb les primeres exposicions a Barcelona.

Més endavant, les seves obres acabarien viatjant fins a ciutats com Girona, Madrid, Xàbia, París, Amsterdam, Düsseldorf, Niça, Seül i Tòquio, entre d’altres. Ara, la seva obra es pot contemplar també a la Galeria Antoni Pinyol de Reus, on exposa una extensa selecció de pintura i escultura, gèneres que ha treballat profusament durant la seva trajectòria.

«És la segona vegada que Camarasa exposa a la Galeria», explica el mateix Antoni Pinyol. El galerista assegura que, tot i que «la línia del nostre espai és anar introduint artistes nous», també aposten per autors que ja hi han exposat «per mantenir viu el seu treball i, sobretot, perquè hi creiem».

A la galeria del carrer del Vidre s’hi pot trobar una bona síntesi de l’obra de Camarasa, reconegut per la seva sensibilitat i capacitat d’experimentació en diferents disciplines, i que a més se sent molt identificat amb el seu poble i el seu paisatge. D’aquí, assenyala Pinyol, «que en el seu treball hi hagi elements que es repeteixen, com els moixons, les guineus o les cases».

Les escultures del noguerenc, explica, «gairebé sempre estan fetes amb materials trobats i reciclats, com filferros o pinzells», mentre que la pintura «és molt matèrica i poc plana, perquè introdueix elements superficials, com ara relleus o altres materials. I, sempre, treballant amb colors de la natura com els verds, els grisos o els blaus, però lleugerament esmorteïts».

I, tot plegat, subratlla Pinyol, «amb un aire una mica irònic que fa pensar que, de vegades, se n’en fot una mica de les coses». Per això, explica, «si les seves obres es miren amb detall sempre és possible trobar-hi una segona lectura».

Així i tot, assegura el galerista, «l’obra de Camarasa és espontània i natural i, a diferència d’altres treballs en què t’has de parar al davant i mirar què et suggereixen, entra pels ulls, és molt assequible». I ho és, també, des del punt de vista econòmic: a Reus hi ha peces exposades que no superen els 70 euros.

L’exposició es va inaugurar el passat mes de desembre amb la presència del mateix autor, que té lligams amb el Camp de Tarragona, ja que sovint treballa des del poble de Prades, on també té un petit taller. La mostra es pot visitar fins al 25 de gener i l’entrada és lliure. Les peces exposades també estan a la venda.

Amb aquesta exposició, la Galeria Antoni Pinyol enceta un any amb la mirada posada en l’ampliació de l’espai. «Estem molt il·lusionats, comptem tenir-ho d’aquí a un any i mig i poder dur a terme la nostra idea, que és crear una fundació amb tota l’obra que hem anat recollint en aquests 30 anys que ja portem en aquest món», avança l’Antoni.