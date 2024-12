«Les úniques alternatives són signar el conveni del servei de neteja o judicialitzar el procés»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

L’adjudicatària del servei de neteja viària i recollida de residus, Reus Net —unió temporal d’empreses conformada per Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo—, i el comitè d’empresa van participar ahir en un acte de conciliació per intentar acostar posicions, després de la negativa dels sindicats a signar el nou conveni laboral.

Des d’UGT, amb representació majoritària, s’explica que la direcció de Reus Net va deixar «clar que les dues úniques alternatives són signar el conveni o judicialitzar el seu procés de ratificació» i que es parlarà amb els afiliats per determinar com procedir.

Per la seva banda, fonts de CCOO asseguren que «quan teníem una proposta per part dels membres del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) que consistia a suspendre la mediació durant una setmana, per veure si des del comitè d’empresa érem capaços d’elaborar una nova proposta que no impliqués entregar l’antiguitat, els canvis de torn o el 0% d’increment per al 2024, UGT ha decidit marxar de la mediació i no acceptar aquesta proposta d’intentar el consens entre els sindicats i millorar el conveni».

La guerra oberta entre els sindicats que conformen el comitè d’empresa va esclatar després que s’assolís el principi d’acord. CCOO va sotmetre la signatura final a una votació en assemblea, en què es va concloure «que més de la meitat de la plantilla no està conforme amb el preacord». El sindicat afirma que va «desmarcar-se» de la firma definitiva al TLC perquè el conveni inclouria mesures com congelar l’antiguitat.

Amb tot, des d’UGT s’acusa CCOO de «falsejar la informació del preacord», «prometre» un conveni millor «que ha resultat un fiasco» i culpar UGT del que s’havia acordat. «Des de la majoria sindical d’UGT tenim clar que la plantilla no mereix aquesta situació i farem el que estigui a la nostra mà per redreçar-la», tanca UGT, que alerta que «l’alternativa de judicialitzar el procés ens porta a una situació inèdita i altament perillosa pels interessos laborals de la plantilla».