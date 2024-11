Cisma al comitè d’empresa de Reus Net: les negociacions del conveni laboral, en punt mort

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan semblava que el final del conflicte s’albirava a l’horitzó, un cisma intern ha dividit els treballadors i ha allunyat posicions. El comitè d’empresa i la direcció de Reus Net —la unió temporal (UTE) formada per Valoriza Servicios Medioambientales i Romero Polo, adjudicatària del servei de neteja viària i recollida de residus— van arribar, la nit del 14 al 15 de novembre, a un principi d’acord per tenir un nou conveni laboral.

Estava previst que el document es formalitzés el passat dimarts, 26 de novembre, però, segons ha pogut saber Diari Més, la firma continua en l’aire —ni UGT, ni CCOO, ni USO l’han ratificat— i l’assumpte podria acabar als tribunals. El preacord es va assolir amb un asterisc. Fonts de Comissions Obreres declaren que el van signar «coaccionats», ja que, si no, no rebrien la documentació.

Van deixar clar, a més, que volien consultar les condicions amb els seus afiliats abans de donar llum verda al text. Amb una assemblea, a la qual també van assistir simpatitzants, es va arribar a la conclusió «que més de la meitat de la plantilla no està conforme amb el preacord».

«Al final, va sortir majoritària la negativa a signar el conveni», asseguren fonts de CCOO, que afegeixen que la representació d’UGT, sindicat majoritari, «es va aixecar de la mesa i no va voler signar-lo», suposadament, «en assabentar-se que, si el signaven, tindrien més de la meitat de la plantilla en contra». Fonts d’UGT consultades per Diari Més informen que estan en un procés «d’assemblees intern, d’informació i acceptació», i que, per ara, no oferiran «declaracions» al respecte.

Des de CCOO, es detalla que s’ha convocat una mediació amb el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per a la setmana vinent per «arribar a un acord». «Si no s’arribés, l’assumpte podria acabar als tribunals», apunten, tenint en compte que, en principi, l’empresa adjudicatària del servei «hauria tancat la mesa negociadora». Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la UTE, però, al tancament de la present edició, no ha obtingut resposta sobre la qüestió.

Antiguitat i un topall

El principi d’acord del nou conveni laboral contemplava increments salarials «igual que els funcionaris públics» i una sèrie de millores encaminades a facilitar la conciliació familiar, com la possibilitat de gaudir «de més dissabtes de festa», tal com va explicar el president del comitè d’empresa, Miguel Pérez.

CCOO esmenta que les propostes «es poden millorar». Un dels principals punts de desacord és el fet que les pujades del sou estarien limitades a un 2,5%. «Si pugen les retribucions als funcionaris un 3%, nosaltres només tindríem un augment del 2,5%», assenyalen les fonts. A més, les millores no es veurien aplicades en les nòmines del 2024, exercici que «s’oblidaria» i es «taparia» amb 800 euros.

L’altre aspecte que ha causat fricció és el fet «que ens congelen l’antiguitat», és a dir, que es deixarien de comptabilitzar els anys que es treballin a l’empresa. No es traurien els plusos actuals, «però no generaràs més antiguitat». «L’antiguitat és sagrada, innegociable», assevera el sindicat. Segons declara, la companyia els hauria ofert bonificacions en complir deu anys de feina i, després, cada cinc anys més.

Així mateix, les fonts comenten que la plantilla «no està d’acord» amb la proposta que, els dissabtes que els toqui treballar, puguin acabar 45 minuts abans, ja que els sembla insuficient. Afegeixen «que el Govern aprovarà la reducció de la jornada laboral, i en cap moment això queda reflectit». Està previst que el nou conveni de Reus Net estigui vigent fins al 31 de desembre del 2028. Mentre no s’acordi, s’aprovi i entri en vigor, continua aplicant-se el conveni anterior, signat el 2022 i que va caducar el juny del 2024.