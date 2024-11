L’Ajuntament de Reus preveu rehabilitar la coberta de la Casa Rull pel seu mal estat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha presentat la licitació del contracte d’obres per a la rehabilitació de la coberta de la Casa Rull amb un pressupost de 124.281,52 euros. La casa modernista, localitzada al carrer de Sant Joan, 27, i que actualment està ocupada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, presenta un estat de conservació deficient en l’estructura de fusta de la teulada que obliga a dur a terme una intervenció de restauració estructural.

Concretament, la coberta de l’edifici està feta amb teula àrab dividida en dos vessants. El mal estat de la coberta, tal com s’informa en el document que justifica la necessitat d’efectuar les obres, es va descobrir durant unes tasques de manteniment que van portar a terme personal del consistori.

Durant aquesta inspecció, va quedar palès que l’Ajuntament no disposava dels mitjans tècnics, materials i humans necessaris per executar una obra d’aquestes característiques. Està previst que les obres tinguin una durada d’execució de quatre mesos.

La Casa Rull és un edifici construït l’any 1901 a càrrec de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Anteriorment, la casa va ser utilitzada com a Museu municipal Prim-Rull i també com a Arxiu Municipal de Reus.