Les «necessitats» de Reus, des de dos punts de vista

Fiscalitzar el govern és la feina de l’oposició. Pot estar d’acord o en desacord amb les propostes que impulsa l’executiu, evidentment. Miren la ciutat, però, amb diferents ulls. L’alcaldessa, Sandra Guaita, expressava en la presentació del pla d’inversions que es volia donar un impuls «a aquells serveis que necessita directament la ciutadania». Junts, CUP, PP, Vox i el regidor no adscrit José Ruiz opinen, en bloc, que el pressupost no reflecteix aquestes demandes.

«Considerem que estem davant d’uns pressupostos profundament ideològics i que estan allunyats de la realitat que vivim els veïns de Reus», manifesta el grup municipal de Vox. El partit apunta que s’haurien de dedicar «tots els nostres esforços» a millorar aspectes com la seguretat, l’habitatge o les polítiques socials. Per la seva banda, el PP troba a faltar «millores als barris» i propostes com recuperar la platja de vies d’Adif, vendre el CMQ o habilitar un nou accés al polígon Dyna.

«Són uns pressupostos que no aporten res», certifica el regidor Sebastià Domènech. Ruiz es pregunta si «ja estem comprant vots o fent campanya electoral» en plantejar un pla d’inversions dotat de menys diners respecte del 2024 i, en contrapartida, incrementar les subvencions. Així mateix, qüestiona que s’hagin complert les partides d’enguany. «Hi ha massa diners en joc que no està clar on van, hi votaré en contra», afirma.

La CUP dubta «moltíssim» que el govern local realment posi les persones al centre de les seves polítiques. «En realitat no està restituint cap dels serveis bàsics que va desmantellar el 2024», assevera la portaveu, Mònica Pàmies, en referència al fet que «no crea noves places de residències d’avis públiques ni restitueix el servei de la Illeta» També apunta que el reforç de la plantilla, per exemple, a Benestar «no garanteix més cobertura social».

Junts tampoc està conforme amb els comptes i hi votarà en contra perquè demostren «que el tripartit de Reus governa amb manca de responsabilitat, rigor i rumb», segons la portaveu adjunta del grup municipal, Mariluz Caballero, qui pensa que el pressupost reflecteix «un conjunt de mesures desorganitzades que no reflecteixen les necessitats dels reusencs».