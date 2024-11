Reus comptarà amb un espai aquàtic que afavorirà la biodiversitat a l’entorn d’Aigüesverds

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus va presentar dilluns al vespre l'avantprojecte de la creació d’un conjunt de basses renaturalitzades als veïns de l’entorn d’Aigüesverds, lloc on s’ubicarà el nou espai d’aigua. Aquest és el pas previ al lliurament del projecte definitiu, que tindrà en compte les aportacions ciutadanes i es redactarà abans de finals d’any. La licitació del projecte d’obres i l’execució d’aquestes es portaran a terme al llarg de 2025.

El projecte engloba la creació d’un espai artificial i que serà naturalitzat d’aigua, compost per un curs d’aigua de flux lent i tres basses, dissenyat per afavorir la biodiversitat i configurar un conjunt que faciliti l’apropament de la ciutadania a la natura, gràcies a la instal·lació d’un mirador elevat i de diversos punts d’aguait.

L’Ajuntament de Reus va adjudicar a Casa dels Ocells, SL el contracte per a la redacció de l’estudi previ i la redacció del projecte executiu, amb un pressupost de 52.591,68 € (IVA inclòs). El cost de l'execució del projecte s’estima en 1.114.286,35 euros, ambdós amb IVA inclòs.

Creació d’espais d’aigua

L’espai combinarà diferents tipologies de masses d’aigua per crear un hàbitat heterogeni i complex, amb diversitat de nínxols ecològics i que afavoreixi una major riquesa d’espècies de fauna i flora. D’aquesta manera, el conjunt constarà d’un curs d’aigua de flux lent, dues bases d’aigua permanent i una bassa de caràcter temporal.

Les basses tindran perímetres irregulars i formes orgàniques per aconseguir una major superfície de marge on plantar especials vegetals pròpies de l’ecosistema com ara joncs o iris. La presència de fondàries diferents, la diversificació dels marges (combinació de pendents suaus, praderies naturals, zones de còdols, etc.) i la creació d’illes de vegetació són altres característiques que afavoriran la biodiversitat del conjunt.

Hidràulica de les basses

L’aigua de les basses provindrà de l’estació EDAR de Reus amb un circuit d’entrada a través d’un riuet de flux lent. Comptarà amb un circuit de filtració natural, d’un circuit de recirculació entre basses i un sobreeixidor cap al barranc de Pedret en cas que les basses no puguin absorbir en algun cas l’aigua de pluja. L’aigua es mantindrà en moviment el màxim temps possible a les basses per tal que amb l’ajuda dels biofiltres i la vegetació es vagi depurant i millorant la qualitat de l’aigua.

Quan el sistema estigui funcionant només caldrà compensar les pèrdues d’aigua.

Gestió i manteniment de l’espai

La gestió i manteniment de l’espai requerirà de diverses actuacions. En determinats moments de l’any es realitzaran tasques de jardineria i vegetació perimetral. També caldrà portar a terme un manteniment de la vegetació terrestre i controls de diversos paràmetres de l’aigua.

Es realitzarà un control i seguiment de l’evolució i presència de flora i fauna, així com la gestió i control d’espècies de fauna i flora invasores.

Ús públic de l’espai

L’espai es concep com un espai natural de protecció de fauna i flora, amb usos pedagògics i educatius. Per preservar les condicions naturals de l’espai i garantir la qualitat dels hàbitats, es delimitaran zones d’accés restringit, amb possibilitat d’accés per a usos pedagògics i educatius i per a activitats naturalistes.

Així, al voltant d’aquests espais hi haurà un corredor d’accés lliure, i es construiran també diferents punts d’observació. Es preveu la construcció d’un mirador elevat i de diverses zones aguait. El mirador permetrà una visió àmplia del conjunt i facilitarà l’observació d’aus, estarà disponible per activitats guiades o científiques així com uns molls amb contacte amb l’aigua. Els aguaits seran accessibles i de visita lliure i permetran la visió de determinats punts de les basses, la vegetació i les aus aquàtiques.

L’avantprojecte contempla una àrea d’acollida que disposarà de cartells i senyalització amb les característiques de l’espai i senyalització ambiental i de biodiversitat de l’àrea, que convidi al descobriment de la natura.

L’actuació s’emmarca en el projecte RENATUReus que l’Ajuntament de Reus impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), finançat pels Fons Next Generation.

El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol de 2023 a desembre de 2025. El pressupost total de les actuacions és de 4.210.526,32, dels quals el 95% serà finançat pels fons europeus.