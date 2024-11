Reus el 2025: lectors de matrícula, més habitatge temporal i l’inici de transformacions urbanístiques

L’Ajuntament està redactant l’avantprojecte per convertir el carrer d’Astorga en un eix cívic, pacificat i que faciliti la connexió a peu amb el centre.Adrian Disch

El pla d’inversions de l’Ajuntament de Reus serà de 22,33 milions d’euros. Permetrà instal·lar lectors de matrícules a les entrades, transformar un edifici al carrer de Vallroquetes en habitatge dotacional, analitzar els usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Urbana i iniciar transformacions urbanístiques en punts com els carrers d’Astorga, Ample i del Doctor Ferran o la plaça del Pintor Fortuny.

«És un pla ambiciós i transversal, volem que tingui un impacte a tota la ciutat», va expressar ahir l’alcaldessa, Sandra Guaita. 4,9 milions d’euros es destinaran a la millora de la via pública. A banda dels plans d’asfaltatge i de voreres, de jardineria i d’enllumenat públic, 2025 serà un any marcat per remodelacions.

Començarà la transformació del carrer Ample i el Condesito per guanyar metres per als vianants, es destinaran 600.000 euros a reconvertir el carrer Astorga en un eix cívic i arrencarà la reforma del carrer del Doctor Ferran i l’entorn de l’Escola General Prim, amb un projecte que continuarà el 2026 i que tindrà una inversió de 700.000 euros en dos anys. Amb 286.000 euros més, avançarà el projecte del Carrilet.

En matèria d’habitatge, es destinaran 400.000 euros a la compra d’immobles per destinar-los a la Borsa de Lloguer, es reservaran 50.000 euros per a rehabilitar i millorar el parc públic de pisos i es reformarà un edifici al carrer de Vallroquetes amb la voluntat de transformar-lo en habitatge dotacional, per donar allotjament temporal a col·lectius en vulnerabilitat. La partida acció serà de 625.000 euros.

L’àmbit de la seguretat serà un dels que més avenços viurà en pro de protegir la ciutadania. Es preveu que l’aplicació mòbil compartida amb altres municipis del Camp de Tarragona faci una passa endavant amb la licitació del projecte i s’ampliarà el desplegament del pla de videovigilància amb noves càmeres.

Així mateix, s’instal·laran lectors de matrícula a les entrades per tenir «la ciutat perimetrada i controlar l’accés de vehicles a les urbanitzacions i al centre», tal com va explicar el regidor de l’àrea de Serveis Generals i Hisenda, Manel Muñoz.

La mesura anirà alineada amb l’activació de la Zona de Baixes Emissions i el reforç de la seguretat als barris més allunyats. També s’analitzaran les possibilitats per donar nous usos a l’antiga caserna de la Guàrdia Urbana, al carrer del Roser. Muñoz apuntà que podria destinar-se a habitatge dotacional o a equipament municipal.

La primera tinenta d’alcaldessa, Noemí Llauradó, va anunciar que s’assignaran 605.000 euros a executar les obres de la primera fase de renovació del Gaudí Centre perquè sigui «més immersiu» i doni «més importància a l’experiència». Se centrarà en la tercera planta.

Al seu torn, el tercer tinent, Daniel Rubio, avançà inversions com la instal·lació de bateries al Pavelló Olímpic perquè sigui «autosostenible», l’habilitació d’un espai d’acollida temporal i recuperació de felins i la renaturalització de tres basses a Aigüesverds.