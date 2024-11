Reempresa reuneix una vintena d'interessats a comprar o vendre el seu negoci a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sessió de transmissió empresarial organitzada ahir per la Regidoria d’Empresa, Ocupació i Formació sota el paraigües de Reempresa va aplegar a unes 20 persones a Reus. Reempresa és un programa d’acompanyament que posa en contacte a persones empresàries interessades en vendre un negoci en funcionament amb aquelles que vulguin adquirir-ne un sense haver de començ ar des de zero.

Fruit d’un primer contacte ja s’han agendat assessoraments individuals amb les persones interessades per analitzar la viabilitat i acompanyar, si s’escau, en els tràmits del traspàs.

Al llarg de la sessió es va exposar l’exemple d’èxit d’un negoci de restauració. L'equip de Reempresa va oferir un acompanyament integral en totes les fases de la transmissió, des de les primeres reunions fins a la signatura de l’acord final en un procés que va ser fluït, amb una durada d’uns sis mesos, dins del termini recomanat per a aquest tipus d’operacions.

El servei Reempresa ofereix a les empreses cedents una alternativa al tancament de negocis en funcionament que no tenen una continuïtat més enllà del propietari actual; així com un nou camí per a les persones emprenedores que vulguin començar una nova activitat o bé afegir-ne una de nova a un grup o negoci existent.

En la seva intervenció en la jornada, el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació va posar de manifest la tasca del programa «per contribuir a que empreses de Reus i comarca trobin continuïtat, permetent que l’esforç i dedicació invertits durant anys no es perdin. Per aquest motiu, us acompanyarem i assessorarem a cada pas, perquè aquests projectes perdurin i contribueixin a generar ocupació i a enfortir l’economia del territori».