Arriba a Reus l’exposició de dinosaures animatrònics més gran

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat que fa més de 65 milions d’anys des de la seva extinció, els dinosaures tornaran a trepitjar la Terra a Reus. Dinosaurs Tour presenta una exposició en la qual grans i petits seran part d’un viatge a través del temps i se submergiran en un món on podran caminar entre aquestes criatures juràssiques i aprendre sobre cada una d’elles i sobre la història del planeta.

La considerada l’exposició itinerant més gran de dinosaures animatrònics romandrà instal·lada a firaReus Events els dies 9 i 10 de novembre.

Aquesta mostra ha recorregut més d’una desena de països europeus (Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Polònia o Romania, entre d’altres) i comptarà amb una trentena de peces inèdites a mida real i animatròniques, que simularan l’aspecte i el comportament dels dinosaures. «Els visitants podran veure els últims avenços tecnològics. Els dinosaures que exposem es mouen i, fins i tot, respiren!», exclama Norman Tesser, comissari de l’exposició.

Dinosaurs Tour exposarà Triceratops, Tiranosaures, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus i el famós Tiranosaurio Rex a mida real, entre d’altres. A més de les peces, es realitzaran projeccions didàctiques sobre el mode de vida d’aquesta fauna prehistòrica i hi haurà sorpreses.

Hàbitat natural

«Combinem entreteniment i diversió per als més petits, juntament amb un ampli factor pedagògic perquè aprenguin mentre es meravellen d’aquests gegants», comenta el comissari. Per fer l’exposició més impactant i real, es recrearan els hàbitats naturals d’aquestes magnífiques peces en escenes formades per vegetació i escenografia dissenyada segons estudis científics sobre les característiques de la terra en aquella època.

L’exhibició comptarà amb panells informatius i descriptius amb detalls científics sobre les eres geològiques, teories sobre l’extinció dels dinosaures i dades sobre la recuperació de restes fòssils.

L’horari de l’exposició serà de 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 hores. Les entrades es poden adquirir per només 10 euros a les taquilles de l’exposició i a www.dinosaurstour.com.