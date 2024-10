Una trentena de centres de Reus participen al programa 'Cap infant sense saber nedar'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 32 centres escolars de Reus participen aquest any al programa Cap infant sense saber nedar, que impulsa la regidoria de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus. Les sessions es van iniciar a principis de mes i aquest curs hi participaran un total de 1.070 alumnes. Es mantindrà el model implantat ara fa dos anys per tal de concentrar les sessions, de manera que els i les alumnes fan dues sessions setmanals durant un trimestre.

El programa, degà de la Regidoria, va néixer l’any 1986 i s’ha mantingut des de llavors amb la interrupció de la pandèmia. Quant a la metodologia, els objectius principals són la natació utilitària però és fa especial atenció a una natació més orientada a la millora de l’autonomia a l’aigua coneixent i dominant les diferents tècniques. Amb això es busca ajustar el nivell de cada alumne a les seves capacitats i satisfer les necessitats individuals d’aprenentatge.

El programa, que s'allargarà fins a finals de maig, és totalment finançat per la Regidoria de Salut i Esports. Es desenvolupa en horari lectiu a les piscines del Reus Deportiu i disposa de personal tècnic especialitzat que garanteix un correcte desenvolupament de les sessions. L'organització també cobreix el transport pels centres educatius allunyats de les piscines. També es cobreixen les necessitats de transport adaptat per aquelles escoles que ho requereixin.