Reus treu a licitació el Pla d’Asfaltat amb un pressupost de 550.000 euros

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació el contracte per executar un nou paquet de treballs d’asfaltat de carrers de la ciutat. El Pla d'Asfaltat 2024 té un pressupost de sortida de 548.853,11 euros. El contracte és divideix en dos lots, un que fa referència a l’asfaltat de carrers el polígons industrials; i l’altre a carrers de la resta de la ciutat

Els carrers on es portaran a terme els treballs d’asfaltat són: Pare Manyanet i Antoni Rius; Antoni Isern; Prades; avinguda Països Catalans tram nord i tram sud; rotonda Sor Lluïsa Estivill amb Joan Bertran; i passeig dels Plàtans.

Es preveu fer totes les actuacions de dia, excepte a l’avinguda Països Catalans que estan previstos de nit. Aquest lot té un pressupost de licitació de 249.472,89 euros.

El lot corresponent a l’asfaltat de carrers dels polígons industrials té un pressupost de licitació de 299.380,22 euros. Els vials que s’asfaltaran són: carrer Recasens i Mercadé (tram fins al carrer Ignasi Iglésies, rotonda amb Ignasi Iglésies i tram fins al carrer de Víctor Català) i carrer Ignasi Iglésies.

Es preveu fer totes les actuacions de dia, excepte a la rotonda de Recasens i Mercadé amb Ignasi Iglésies que estan previst fer-los de nit.

El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha afirmat que «les actuacions estan incloses al Pla d’Inversions de l’Ajuntament per a l’exercici 2024. Suposen la primera actuació prevista al pla de millora de l’asfaltat dels polígons industrials de la ciutat, i complementen els treballs d’asfaltat de vials de la resta de la ciutat previstos en els plans directors de manteniment de la via pública».

Carril bici al carrer de Recasens i Mercadé

La licitació del contracte inclou un tercer lot, la implantació d’un carril bici bidireccional al costat est del carrer Recasens i Mercadé. El pressupost de sortida del lot és de 342.253,19 euros.

El carrer té actualment una secció de 2 carrils de circulació, 1 carril d’aparcament i voreres en ambdós sentits de la via, en tota la seva longitud. El projecte contempla mantenir en ambdós costats només un dels carrils de circulació reduint la seva amplada; mantenir i ampliar la zona d’estacionament, excepte en el tram comprés entre el carrer Ignasi Iglesias i el carrer Santiago Rusiñol / Nelson Mandela on es manté la configuració d’estacionament; i mantenir les voreres existents.