Les adopcions de gossos cauen un 33% en dos anys a Reus i les de gats pugen un 60%

La conscienciació de la població a l'hora de xipar els gossos propicia que hi hagi menys abandonaments i, per tant, menys adopcions.

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre l’1 de gener i el 17 de setembre del 2024, a Reus s’han adoptat 29 animals de companyia. En la totalitat del 2023, en van ser 60 —44 gossos i 16 gats—. Hi ha una tendència a la baixa que s’està registrant des dels darrers anys. Entre el 2021 i el 2023, les adopcions de cans va reduir-se un 33% —van passar de 66 a 44—. Així i tot, no es tracta de males notícies.

«Tot va en relació: si entren menys gossets al centre, hi ha menys possibilitat d’adopció», expliquen des de L’Última Llar, el centre de recuperació i recollida d’animals abandonats. La disminució de les entrades s’explica perquè, d’una banda, «la gent va complint les normatives i cada any es troben més gossos amb xip, de forma que es localitza l’amo immediatament i molts ni tan sols arriben aquí».

De l’altra, hi ha «menys abandonaments, que no els venen a buscar mai». «Cada vegada hi ha un percentatge més gran de gossos perduts i més petit d’abandonats», detallen des de l’espai. «La por de la gent a ser multada ha fet que sigui una mica més responsable; de mica en mica evolucionem», valoren.

Diferent és el cas dels gats. L’adopció de felins a través del servei municipal ha crescut un 60%, de 10 a 16, en dos anys. La xifra s’entén per factors com que s’han incrementat els felins recollits —de 23 a 55— i al fet que «pocs tenen xip, gairebé cap», comenten des de L’Última Llar. També, que fruit de la col·laboració amb l’associació Reus Gats, es van incrementar els animals adoptables a la plataforma Benestar Animal.

La presidenta de l’entitat, Ester Amill, considera que no hi ha més adopcions perquè «tenen uns costos per cobrir despeses veterinàries que han pujat». Així mateix, reconeix que hi ha «molt pocs gats censats». El 2023, la taxa de recuperació de gossos per part de l’amo va ser d’un 73,3%. En el cas dels gats, la xifra va ser d’un 40%.

Segons el cens d’ANICOM (Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya) i les dades del GESCOM, l’anterior base de dades, a Reus hi ha 13.139 gossos censats, 970 gats i 13 fures. Les dades poden presentar una variació del 10% per l’endarreriment a comunicar altes i baixes. Aquest 2024, s’ha incorporat 299 quissos i 44 mixos al cens.

El regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, recorda que el portal reus.cat/benestar-animal facilita el procés d’adopció, ja que els usuaris poden veure les fotografies i fitxes de tots els animals que es poden adoptar, amb diversos filtres segons espècie, raça, gènere i el centre o refugi on es troben; així com els mecanismes que cal seguir. Addicionalment, l’edil posa en relleu «la tasca de divulgació que fem des de la regidoria per promoure la tinença responsable i l’adopció d’animals de companyia per evitar la seva compra i mercantilització».