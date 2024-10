Què duen a la motxilla els joves de Reus?

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Les crítiques, l’exigència —als estudis, als entrenaments—, la pressió, la por d’equivocar-se, els prejudicis, la timidesa, la pobresa, les addiccions... La motxilla dels adolescents de Reus està plena de problemes que els obliga a carregar un pes invisible, però que es deixa notar. De la salut física bé que sempre se’n pot parlar. La salut mental continua envoltada per una boira d’estigmes.

«El primer, que estàs malament perquè vols», se sincerava el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín. «Hem d’evitar aquests estigmes i defugir d’ells», afegia. Com es pot aconseguir? «Donant veu i visibilitat a experiències de persones afectades», apuntava l’edil.

La programació del Mes de la Salut Mental inclou exposicions, conferències i jornades. El projecte Oxigen destaca pel seu clar objectiu: apropar-se als joves i permetre que s’obrin. La lectura cooperativa d’Esas cosas que nos pesan, de Pablo Coca, va ser la porta d’entrada a parlar de la salut mental. Permetia explorar-se a un mateix, escodrinyant els aspectes que generen malestar.

En un principi, costava alçar el braç i compartir els problemes. De la valentia de no quedar-se mut i parlar ha sorgit una mostra, que es pot visitar a la Biblioteca Central Xavier Amorós i que es titula Què duus a la motxilla?, amb les aportacions dels alumnes de segon d’ESO dels instituts Roseta Mauri i Baix Camp.

«Aquesta exposició pretén mostrar les idees, sentiments i emocions que passen pel cap i ens pesen, i ens afecten en el dia a dia», prega el plafó que dona la benvinguda als visitants. Així i tot, no està conformada exclusivament per dubtes i preocupacions.

Els estudiants han optat per il·lustrar consells que poden servir per qui estigui passant per un mal moment: demanar ajuda, assistir a la consulta del psicòleg o no tenir pressa en anar descarregant-se. També hi ha missatges encoratjadors: «És dur, però val la pena»; «de les cendres tornaràs a sortir». Reflexions: «La nostra vida no depèn de posar-se una màscara per agradar». I conclusions: «No jutgis, ajuda les persones!».

«El que hem pogut fer és accedir a les aules i proporcionar un espai d’escolta i acollida a la salut mental, sabent que és el primer pas de reconeixement dels aspectes que es relacionen amb el benestar emocional», explicava ahir el regidor de Joventut, Daniel Marcos.

El Mes de la Salut Mental

Posa’t a la meva pell. Aquest és el lema de la sisena edició del Mes de la Salut Mental, que es commemorarà al llarg de l’octubre. «Les malalties mentals són moltes i hem de ser empàtics, entendre i posar-nos a la pell de qui les pateix», va expressar la regidora de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez.

L’acte institucional serà el 10 d’octubre, amb la lectura del manifest del Dia Mundial de la Salut Mental, a càrrec de Núria Calabuig. El cicle d’activitats també inclou el festival Psicurt, una jornada sobre la perspectiva de gènere i d’identitat sexual a la salut mental i una sessió sobre els recursos disponibles referents al benestar emocional.