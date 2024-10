Reus revalida el màxim premi de Viles florides pels seus espais verds

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus es manté un any més al capdavant de la classificació dels municipis catalans reconeguts del certamen Viles Florides, que premia l’aposta dels per la millora dels espais verds i l’enjardinament. Reus ha tornat a obtenir el màxim guardó, quatre flors d’honor, en la 13a edició del certamen. El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, va recollir el guardó, que es va lliurar el passat divendres a Blanes. Fins ara, cap municipi ha aconseguit el màxim premis de cinc flors d'honor.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «el reconeixement de Viles Florides a la tasca de manteniment i conservació de la jardineria i les zones verdes, i de renaturalització de Reus, ens ha de fer sentir orgullosos i ens ha d'esperonar a continuar treballant per avançar cap a una ciutat més verda i, en definitiva, amb més qualitat de vida».

Reus ha anat millorant el seu posicionament des que es va adherir al 2015 al programa que distingeix les ciutats per la presència i qualitat de les plantacions de flors i vegetació als seus espais públics. En la primera convocatòria va obtenir dues flors d’honor i a l’edició de 2016, la tercera flor, una distinció que ha anat mantenint fins el 2022, quan va aconseguir el màxim guardó, la quart flor, que va revalidar l'any 2023.

Reus va aconseguir les quatre flors d’honors en l’edició anterior del certamen per la qualitat de l’enjardinament públic, i en reconeixement, especialment, a les activitats de promoció cívica i turística del verd de la ciutat. La candidatura de Reus ha posat en valor les activitats socials, turístiques i de comunicació vinculades al espais verds. En aquest sentit, Reus impulsa la promoció del propi certamen Viles Florides; el programa d'educació ambiental Reus Natural; els Horts Urbans; la Mitja Marató Rural de Reus; la Setmana Internacional del Compostatge, el Concurs-exposició Nacional de Roses; el Festival Roses de Reus.