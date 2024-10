Projecten un nou establiment de restauració que podria revitalitzar el carrer del Vidre de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa T77 Arquitectura Tècnica i Serveis Immobiliaris projecta un nou negoci de l’àmbit de la restauració al centre de Reus. Aquest està localitzat al carrer del Vidre, 19, vial que uneix directament el raval de Santa Anna amb la plaça del Mercadal i toca amb una de les cantonades de la placeta dels Argenters. El local disposa d’una superfície de 175 metres quadrats dividits entre dues plantes i té la possibilitat de disposar de terrassa a l’exterior.

Tal com expliquen fonts de l’empresa, la voluntat és llogar el local, amb un preu estimat de 3.500 euros mensuals, amb algun negoci «de l’àmbit de la restauració a causa de la tipologia del local». Actualment, l’empresa ja està buscant llogaters i ha rebut algunes propostes, com la d’una cafeteria, entre altres.

Revitalitzar el centre

Amb aquesta possible nova obertura podria ser una oportunitat per continuar revitalitzant el nucli urbà de la capital del Baix Camp. Especialment, en un carrer que actualment compta amb molts edificis buits i pocs negocis oberts. Precisament, un dels darrers negocis en obrir a la ciutat fa tan sols un mes va ser la botiga de moda masculina Florentino. Aquesta marca amb 60 anys d’història es va situar també a un carrer del nucli de Reus connectat amb la plaça del Mercadal, concretament, al carrer Galera número 4.

Hostal Hostes Potau

Per un altre costat, no és aquesta l’única actuació al voltant del carrer del Vidre i la placeta dels Argenters amb voluntat de donar més vida a aquest carrer. En l’altra cantonada, al carrer del Vidre, 13, s’hi localitzava l’antic local d’Hostes Potau, que l’any 2020 va ser enderrocat per construir-hi un bloc d’habitatges amb nou pisos projectats.

No obstant això, aquesta obra va quedar sobtadament aturada per la troballa de restes arqueològiques. Segons el departament de Cultura de la Generalitat, s’han descobert dues sitges d’època medieval i un taller ceràmic «de cronologia medieval o moderna». «S’hi fabricaven, en cocció oxidant i vidriat de color verd, plats, ampolles i poals. També s’hi elaboraven materials per a la construcció, com maons i rajoles», expliquen.