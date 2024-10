Un projecte de l’Hospital Sant Joan de Reus rep un ajut de l’Associació contra el Càncer

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació contra el Càncer premia un grup de recerca de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) amb una de les Ajudes Càtedres AECC. Aquests ajuts, que enguany beneficien deu projectes de tot l’Estat, disposen d’una dotació econòmica de fins a 50.000 euros anuals amb una duració de tres anys, que es poden prorrogar a quatre.

El projecte de recerca en qüestió és el de Formació i adequació dels espais per reduir l’impacte emocional en Oncologia Radioteràpica, que porta a terme un grup de recerca liderat per Meritxell Arenas, directora del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’HUSJR. El president de l’Associació contra el Càncer de Tarragona, Federico Adán, encoratja al grup de recerca a continuar treballant per ajudar als malalts de càncer, ja que és tan important buscar una cura de la malaltia com pal·liar els seus efectes.

Per la seva banda, el gerent de l’HUSJR, Anton Benet, destaca la col·laboració entre la URV i l’hospital a l’hora d’impulsar el projecte i la rellevància del projecte: «És un motiu de satisfacció, no tan sols rebre l’ajuda, sinó també l’objectiu de l’ajuda. Tots som molt sensibles amb el moment impactant que viu una persona quan rep el diagnòstic de càncer i totes les perspectives de tractament».

Al seu torn, el rector de la URV, Josep Pallarès, emfatitza també la importància de la relació entre el món educatiu, el de la recerca i el sanitari. «La societat i les persones es podran beneficiar d’aquests avenços que avui es premien», celebra.

El projecte

«La radioteràpia, tot i que s’administra en el 60% dels pacients amb càncer, és encara ara una especialitat molt desconeguda i molt tecnològica», afirma Arenas, que afegeix que «perseguim una humanització del procés, tenir uns ambients càlids i agradables perquè quan el pacient i la família entri al nostre servei no tingui un sentiment de por, sinó de confiança».

«En el dia a dia tenim molta càrrega assistencial i intentem que el pacient rebi el millor tracte possible, però ens hem de parar a pensar que el pacient no és només el tractament que li fem o quan està a la consulta», explica David Gómez, coordinador del servei d’Oncologia Radioteràpica de l’HUSJR i membre del grup de recerca.

«Els pilars del projecte són identificar les necessitats del pacient i conèixer com viuen la situació des que reben el diagnòstic. També volem millorar la manera en què els donem la informació, perquè de vegades potser anem massa de pressa i és important com ho rep i interioritza el malalt i la seva família», detalla Gómez.

Per un altre costat, l’exrector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Xavier Grau, explica que en la seva experiència com a pacient, considera que «el tracte rebut és excel·lent» i amb poc marge de millora. Així i tot, el que sí que apunta que s’ha de millorar i s’enfoca en el projecte és la «millora de l’entorn quan el pacient es troba en aquesta situació».

«Cal millorar l’experiència del pacient i la informació. La informació que es dona és correcte i com a pacient confies en el camí que marquen els professionals, però necessites també saber per què s’ha escollit aquest camí», valora l’exrector de la URV.

A més, també aprofita per afegir un punt que es podria estudiar en un futur, més enllà del projecte presentat, que és en l’àmbit arquitectònic: «L’edifici està pensat amb la visió de fa vint anys i desconec el funcionament de les màquines, però imagino que requeriran que estiguin en un soterrani. Però crec que es podria pensar en el futur en millorar també aquest aspecte». Per aquest motiu, llença el repte que l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV pugui estudiar i fer propostes en aquest sentit.