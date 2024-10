Guillem Gisbert, Albert Pla, Ismael Serrano o Christina Rosenvinge actuaran a l'Accents

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’onzena edició del Festival Accents manté l’aposta pels referents musicals del país com Albert Pla, Guillem Gisbert, Joan Miquel Oliver, Xavi Sarrià, Roger Mas, Cris Juanico o Xarim Aresté, combinats amb artistes emergents com Sandra Monfort, Marala, Tarta Relena o Eloi Duran. També s’han programat Ismael Serrano, Christina Rosenvinge, Sr. Chinarro, Lagartija Nick o Ruper Ordorika.

El festival manté Reus com a seu principal del cicle, amb subseus a Cambrils, Vilaplana, la Selva del Camp, el Morell, Riudoms, Botarell, Miami Platja, i incorpora les poblacions de Solivella, Constantí i Vila-seca.

El Festival Accents ha anunciat aquest dimarts al Teatre Bartrina de Reus la programació de l’onzena edició, que tindrà lloc del 6 d’octubre al 14 de desembre de 2024, que inclou una trentena d’actuacions. Totes les entrades pels concerts de pagament estan disponibles a través del web del festival.

Cursa de fons

L’Accents es presenta enguany com una cursa de fons. Per aquest motiu, el disseny de Pele Viader incorpora el conceptes de la música i el ciclisme, fent referència al ritme continu del ciclista (RPM) i a la pulsació de la música (BPM). La imatge gràfica del festival utilitza el llenguatge del ciclisme per mostrar la superació dels ports de muntanya, tant pels prejudicis propis com pels comuns, a través de la creació musical.

En aquests 11 anys d'Accents, han remarcat els organitzadors, el festival ha esdevingut un «tour» infinit entre la cultura musical local i global. Aquesta cursa de fons inclou, enguany, 27 etapes repartides en tres comarques (Baix Camp, Tarragonès i Conca de Barberà) en un total d’11 municipis.

El projecte, impulsat per Empenta Cultural i dirigit per Isaac Albesa, oferirà durant dos mesos una selecció acurada de la música d’autor més recent del país. Tot i que majoritàriament seran artistes que canten en català, també hi haurà una petita selecció procedent d’altres indrets de l’Estat: Andalusia, Madrid o el País Basc.

Per l’Accents passaran noms com Albert Pla (Teatre Fortuny/Reus, 1 de novembre), Guillem Gisbert (Teatre Fortuny/Reus, 23 de novembre), Joan Miquel Oliver (Casal Riudomenc/Riudoms, 9 de novembre), Roger Mas (Casal Vilaplanenc/Vilaplana, 20 d’octubre), el mallorquí Cris Juanico (Casal Vilaplanenc/Vilaplana, 12 d’octubre) i Xarim Aresté (Castell del Paborde/la Selva del Camp, 18 d’octubre).

Es combinaran amb propostes emergents com la valenciana Sandra Monfort (Castell del Paborde/la Selva del Camp, 8 de novembre), Carles Viarnès (Església Prioral de Sant Pere/Reus, 15 de novembre) que servirà per presentar el disc Hyper_O, en un concert copresentat amb l’Associació de Concerts de Reus, o el final de gira del grup femení Marala (Teatre Bartrina/Reus, 17 de novembre).

També hi actuaran les cada vegada més internacionals Tarta Relena presentant el nou disc És pregunta (Teatre Bartrina/Reus, 25 d’octubre); Isabel Vinardell (Centre Polivalent/Miami Platja, 16 de novembre); es podrà gaudir d’un concert/tast de vins amb Alosa (Casal Vilaplanenc/Vilaplana, 16 de novembre) o la presentació del nou disc Càntir nou fa aigua fresca de Fetus (Lo Submarino/Reus, 26 d’octubre). A més, el festival inclourà les gires de comiat temporal de Xavi Sarrià (Lo Submarino/Reus, 22 de novembre) i Cesk Freixas (La Societat/Solivella, 12 d’octubre).

D’entre els artistes de la resta de l’Estat, destaquen l’històric cantautor basc Ruper Ordorika (Cripta Ermita/Cambrils, 10 de novembre), que actuarà en solitari, Ismael Serrano (Teatre Fortuny/Reus, 14 de desembre), que farà el concert de clausura; la cantant Christina Rosenvinge (Teatre Fortuny/Reus, 2 de novembre), i els andalusos Sr. Chinarro (Teatre Bartrina/Reus, 11 d’octubre), que presentaran el seu nou disc Cal viva, en una col·laboració entre l’Accents i el cicle Reus Cultura Contemporània (RCC). Finalment, la banda de rock Lagartija Nick (Teatre Bartrina/Reus, 13 de desembre) oferirà un concert especial de la gira dels 35 anys, amb un homenatge a Luis Buñuel i la pel·lícula El perro andaluz.

L’Accents també aposta per artistes de km 0, com Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, que presentaran el seu projecte Sona la cançó (concert inaugural a Botarell, 6 d’octubre, ja amb entrades exhaurides), el reusenc Joan Masdéu (Casino/Constantí, 27 d’octubre), Lia Sampai (Cripta Ermita/Cambrils, 10 de novembre), Anna d’Ivori (Centre Cultural/El Morell, 26 d’octubre), La Cosina (Plaça de la Font/El Morell, 9 de novembre), Eloi Duran, guanyador del PortAutors 2023 i el Sona9 (Societat El Fènix/Vila-seca, 13 d’octubre), i Espaldamaceta (Sala Santa Llúcia/Reus, 29 de novembre), que estrenarà un espectacle en el qual el públic serà el protagonista.

Més municipis i nous espais

L’Accents 2024 incorpora Solivella al festival gràcies a la col·laboració amb aquest Ajuntament de la Conca de Barberà, i dues noves poblacions del Tarragonès, Vila-seca i Constantí, gràcies al Casino de Constantí i la Societat El Fènix de Vila-seca. Paral·lelament, l’Accents 2024 programarà dos concerts a la recentment estrenada sala de concerts lo Submarino de Reus. En aquesta ocasió, lo Submarino de Reus viurà la presentació del nou disc de Fetus i un dels últims concerts de la gira de comiat temporal del valencià Xavi Sarrià titulada Música, ràbia i amor.

L’altre espai que s’incorpora és l’Església Prioral de Sant Pere, un espai idoni per escoltar la música del compositor i pianista Carles Viarnès, en un concert que és possible de nou gràcies a la col·laboració entre l’Accents i l’Associació de Concerts de Reus.

Les lletres de l’Accents

Una altra de les novetats d’aquesta edició és la celebració de dues presentacions de llibres relacionats amb la música a la sala Josep Laporte del Teatre Fortuny, en un petit cicle titulat Les lletres de l’Accents. El dilluns 4 de novembre (19.30h) hi haurà una xerrada dirigida per Nuria Calvó amb el periodista i escriptor Pep Blay, autor del llibre Cor trencat, un gran èxit al voltant de la figura de Carles Sabater, cantant de Sau. La segona jornada anirà a càrrec del d’Isaac Albesa que s’encarregarà de presentar el llibre autobiogràfic Vagabundeos. Extractos de mis diarios, de Jaume Blanc, el Toubab.

Presentació

La presentació ha comptat amb la presència del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, el diputat provincial Óscar Sánchez, el director del festival, Isaac Albesa, i també representants d’alguns dels municipis que hi participen i també de les empreses i entitats que hi donen suport.

L'Accents 2024 és una realitat gràcies al suport de la Diputació de Tarragona, la Generalitat a través de l’ICEC, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus i també els ajuntaments participants: Cambrils, Riudoms, Botarell, Mont-roig del Camp, el Morell, la Selva del Camp, Vilaplana i Solivella, que s’incorpora en aquesta edició i el suport del Casino de Constantí i la Societat el Fènix de Vila-seca. A banda, també compta amb el patrocini d’empreses privades com Vermut Miró, la DOP Siurana, la DO Catalunya, l’empresa constructora Constècnia SL, i la Fundació la Caixa i la Fundació Reddis, que fan possible la participació de bona part dels concerts en el programa Apropa Cultura que permet entrades a preus molt reduïts per alguns col·lectius i persones amb risc de vulnerabilitat. En aquesta edició, el grup cooperatiu Unió s’afegeix com a nou patrocinador.