La Guàrdia Urbana de Reus premia agents i ciutadans pels seus actes

L’acte va premiar la tasca feta per part d’agents de la Guàrdia Urbana de Reus, però també d’altres cossos com Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Civil.Gerard Martí

La Guàrdia Urbana de Reus va celebrar la festa patronal de Sant Miquel amb la notícia que el cos arribarà als 182 efectius abans que acabi l’any 2025. Aquest fet és gràcies a què aquest mes de setembre es va acordar modificar l’oferta pública per ampliar la convocatòria en 9 places més, fins a arribar a la convocatòria de 20 noves places d’agents.

«Ens havíem fixat assolir aquesta xifra pel 31 de desembre de 2026 en el Pla d’Acció Municipal i hem de celebrar que ho aconseguirem abans d’hora», remarca l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, alhora que recorda que també s’estan desenvolupant altres accions com l’aplicació mòbil metropolitana de seguretat.

A més, la batllessa destaca que la presència de la Guàrdia Urbana és imprescindible, perquè «en un moment que els truques o els necessites, necessites que hi siguin allí». «És important aconseguir tenir una proximitat més clara amb la ciutadania i combatre aquesta sensació d’inseguretat que de vegades ens traslladen que hi pot haver», apunta la regidora de l’àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, que afegeix que «hem de poder anar per Reus i sentir-nos segurs.

A continuació de donar la bona notícia, va tenir lloc l’acte de celebració on es va premiar pel mèrit distingit a un total de vuit agents, tres caporals i dos sergents de la Guàrdia Urbana de Reus. També es va premiar amb la medalla al servei distingit a dos agents de la Guàrdia Urbana, a un agent de la Policia Local de Salou, a un sotsinspector i un agent dels Mossos d’Esquadra i a un capità, un tinent i un sergent primer de la Guàrdia Civil per diversos serveis realitzats durant l’any 2023. A la vegada, es va premiar a quatre ciutadans de Reus per la seva col·laboració amb la Guàrdia Urbana per evitar un robatori amb força, un abús sexual i un robatori en un domicili.

L’inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Reus, Pedro Muñoz, destaca que s’ha treballat en els últims temps per feminitzar el cos o la creació de noves unitats com la d’investigació d’accidents. A més, Muñoz també reivindica la bona relació amb altres cossos de seguretat com Policia Nacional o Mossos d’Esquadra: «Com va dir un company, Reus és el paradigma de la col·laboració dels cossos de seguretat».