Les obres de millora de les xarxes d’aigües al barri Juroca començaran la setmana vinent

Aigües de Reus preveu iniciar la setmana vinent diverses obres de millora de les xarxes de sanejament i abastament d’aigua al barri Juroca, amb una inversió total de 170.000 euros. Les obres no representaran cap despesa per als veïns dels carrers afectats, atès que, com és habitual, estan finançats íntegrament per l’empresa municipal d’aigua.

Els treballs previstos es desenvoluparan en tres carrers, i principalment tenen com a objectiu la millora del comportament de les xarxes d’aigua i sanejament, d’acord amb les directrius previstes en els Plans Directors d’Abastament i Sanejament de la ciutat. Els tres carrers són els següents: Antoni Martí i Bages, Josep Pallach i Abat Porta.

Les obres programades en els carrers d'Antoni Martí i Josep Pallach se centren en la renovació i reparació de la xarxa d’abastament després de constatar la degradació de més de 400 metres de canonades de formigó i fibrociment, que seran substituïdes per altres de foneria dúctil, és a dir, un aliatge de ferro, carboni i silici d’una enorme resistència. En tots dos casos, els treballs tenen una durada previst d’un mes i una setmana a partir del seu inici.

D’altra banda, s’intervindrà en la renovació de la xarxa de sanejament del carrer de l’Abat Porta, entre els carrers del Cantàbric i d’Antoni Martí Bages. En aquest tram, s’hi instal·laran més de cent metres de canonades de PVC en substitució de l’actual claveguera, que presenta evidències de degradació.

El regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio, ha destacat «la importància que tenen totes aquestes obres, sovint petites, que acaben sent fonamentals per tenir cura i prestar amb garanties un servei bàsic com és el sanejament i el subministrament d’aigua».

Totes aquestes intervencions en les xarxes subterrànies de la ciutat ja estaven planificades i, de fet, forma part dels plans d’inversions d’ Aigües de Reus, entre les quals hi ha un ampli ventall de projectes de reparació i renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos barris de la ciutat.

Com és habitual, l’empresa municipal d’aigua posa a disposició dels veïns de l’àrea un telèfon en horari laboral (977 345 843) per a qualsevol consulta durant les obres, tot desitjant que les molèsties i interferències siguin mínimes. Els veïns també disposen d’un telèfon de guàrdia durant les 24 hores, que correspon al contractista que executa els treballs.