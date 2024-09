La trobada de Misericòrdies celebra l’arribada d’una nova integrant

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La trobada de Misericòrdies ahir al vespre va felicitar l’arribada d’una nouvinguda al club. Com bé comentaven a l’inici de l’acte la presidenta del grup cultural de Misericòrdies de Reus, Misericòrdia Salvador, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, enguany el debat de qui era la Misericòrdia més petita «era fàcil». Es tracta de la filla d’una parella jove nascuda fa pocs mesos, concretament al mes de juliol, que, tant ella com la Misericòrdia més gran, han rebut una gegant barra de pa de la mà d’ADN Sistaré com a regal.

«Aquest nom també és una reivindicació del paper de les dones a la ciutat, que ha estat molt important», va voler remarcar la batllessa en la rebuda a les Misericòrdies, Coies, Coris i altres opcions. «Per desgràcia, és cert que es va perdent aquest nom, però per sort encara tenim famílies que ajuden a fer perdurar el nom», va comentar Guaita mentre la Misericòrdia més petita es feia notar amb estridents plors. «Totes aquelles que porten el nom de Misericòrdia porten el nom de la nostra ciutat allà on van, perquè si, tota Misericòrdia és de Reus», sentenciava.

«És molt bonic quan arriba aquest moment. I també m’agrada molt que veig a moltes Misericòrdies i algunes de noves», va remarcar la presidenta de l’entitat, Misericòrdia Salvador, mentre observava orgullosa la sala de plens de l’Ajuntament plena de gom a gom de Misericòrdies. A més, Salvador coincideix amb l’alcaldessa en què tota Misericòrdia és de Reus: «Tothom ho sap, si et dius Misericòrdia és que ets de Reus». A més, va aprofitar per llençar el desig que el nom de Misericòrdia se senti pels carrers de Reus molts més anys. «Ens ha fet molta il·lusió que hi hagi una nova Misericòrdia a Reus, feia anys que no es posava aquest nom a una nena», va afirmar.

El programa d’actes de les Festes de Misericòrdia compta amb diverses activitats organitzades pel Grup. La següent cita serà el dimarts, al Rosari de Torxes, que estarà encapçalat per la creu, els cirials i l’estendard del Grup. La darrera cita del Grup per aquesta Festa Major serà el diumenge 29 al matí a la Boca de la Mina, on es durà a terme el 3r esmorzar de les Misericòrdies. En aquesta cita, tothom que hi participi s’ha de dur el seu esmorzar i les Misericòrdies porten les begudes, anissos i el bolado, recuperant la tradició de les àvies que duien la canalla a esmorzar o a berenar en aquest indret.