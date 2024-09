Descobrint la ciutat comercial

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Redessa continua amb la celebració del seu trentè aniversari i quin millor moment que la Festa de la Mare de Déu de la Misericòrdia per recordar el paper de l’empresa municipal. Per aquest motiu, es va aprofitar ahir dijous 19 de setembre a la tarda per transformar l’audioguia presentada fa pocs mesos en una guia per la ciutat. Una vintena de persones es van reunir a la plaça del Mercadal per descobrir, en el marc de les festes de la Misericòrdia, alguns racons de la ciutat durant una hora de passeig pels carrers del centre.

«Redessa és de la ciutat. És una empresa que penja directament del consistori i l’Ajuntament és de tots. Redessa és de tots», assegurava el conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, mentre acompanyava la visita guiada. «La ciutat és empresa, aleshores fins i tot en una època com Festa Major la ciutat bull d’activitat comercial i l’empresa és determinant d’aquest flux de persones que pugen i baixen, perquè, al cap i a la fi, Reus és una cruïlla de camins», destaca Baiges.

Per aquest motiu, la visita va permetre descobrir espais emblemàtics com són, només començar, la plaça del Mercadal, que com bé diu el seu nom és on hi havia mercat i, en les mateixes llambordes això es fa evident. Senzillament, és com trepitjar història. També, sense moure’s del lloc, visualitzem en un cantó de la plaça la Casa Navàs, una de les cases modernistes més rellevants de la ciutat que, tal com el guia assegura, darrere seu amaga una història on la figura femenina és important. D’allí pugem el carrer Monterols fins a la plaça Prim i acabem visitant la plaça de la Patacada. «Es diu la Patacada pel ball de la Patacada que es feia aquí. Era un ball en què, direm, era com les discoteques d’ara, un espai on tot era més permissiu, sense importar de quin estament social vinguessis», explica el guia.

A més, es tracta d’un lloc que també és emblemàtic pel refugi antiaeri i, en concret per Redessa, per la quarantena de pisos d’habitatge protegit que hi ha allí gestionats per l’empresa municipal. «Quan parlem de Redessa normalment pensem en empresa, comerç i tot això, però també hi ha un vessant social. Hem de tenir en compte que l’empresa gestiona 160 pisos de lloguer social a la ciutat», remarcava el guia.

Tot això i més com perquè es van fer monedes amb les cares del General Prim o el pintor Fortuny, es pot descobrir gràcies a l’audioguia feta per Redessa i que ja han pogut gaudir centenars de persones. «Ens cal molt tocar aquest tema de fer conèixer a la gent el lloc on viu, perquè conèixer és estimar i t’ajuda a sentir-te més identificat amb la ciutat», valora el conseller delegat de Redessa.