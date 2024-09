FiraReus es convertirà al novembre en la ‘ciutat dels casaments’ gràcies a la fira nupcial 'Yes!'

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

FiraReus Events acollirà els dies 29 i 30 de novembre la Fira ‘Yes!’, que transformarà la capital del Baix Camp en la ciutat dels casaments. En aquest esdeveniment de nova creació la finalitat és oferir una experiència única que reinventi els salons nupcials tradicionals i serveixi com aparador pels negocis relacionats a aquest àmbit.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, explica que la voluntat és «crear un esdeveniment basat en l’experiència i en la participació tant dels visitants com dels expositors». «Per això, hem imaginat al recinte firal com una gran ciutat on tot allò que passa, tot el que es pot veure i comprar, està relacionat amb els casaments», afegeix el regidor.

Per aquest motiu, diferents negocis estaran ubicats per mostrar els seus productes i serveis. Per exemple, Cinema Paradiso disposarà d’un espai per projectar els treballs dels creadors de fotografia i vídeo nupcial, o el Gastroclub, que serà una zona de foodtrucks, bistrot i cafeteria on els expositors del sector de la restauració podran oferir servei de restauració i degustació dels seus productes. També hi haurà espais d’exposició per altres negocis com joieries, floristeries, modistes i, finalment, una zona anomenada com el Gran Circ, on s’oferiran espectacles, xerrades i actuacions.

Aquesta és una iniciativa publicoprivada impulsada per l’equip de FiraReus Events i l’equip de ‘Yes, the creative team!’, conformat per professionals del sector de 5thefuckingflowershop, Grupo Aldellar i l’Avellana. La responsable de l’Avellana, Katinka Solano, comenta que «amb aquesta fira tenim la voluntat de continuar sumant per a unir a un sector molt potent al nostre territori».