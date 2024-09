Descarten el risc de col·lapse estructural del pàrquing d’Alcalde Joan Bertran de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de propietaris del pàrquing Passeig Prim núm. 27/29/31 canvia de junta i, d’aquesta manera, també els plans per les obres a l’aparcament soterrat. Aquesta és la conclusió de la reunió que hi va haver el passat dilluns 9 de setembre en què, de manera unànime, els presents van decidir fer fora a la junta, administrador i arquitecte responsables d’aquell moment. L’objectiu de la reunió convocada era debatre com es finançaria el cost de la reforma que s’havia de fer en el pàrquing que, segons un estudi, estava en «risc de col·lapse estructural» i calia una rehabilitació de 999.077 euros.

Possible irresponsabilitat

No obstant això, tal com explica l’actual i recentment nomenat president de la comunitat, Josep García, van sospitar des del primer moment sobre aquesta diagnosi: «És veritat que parlem d’un pàrquing antic, que ja té 55 anys i què té les seves coses a arreglar, però no hi ha perill que s’ensorri d’un dia per l’altre».

A més, García comenta que si tant fos cert com no que hi havia risc d’esfondrament, la direcció va actuar malament: «Si fos cert, no entenem per què el primer que van fer va ser autodenunciar-se a l’Ajuntament. Aquests van fer arribar una disposició a la comunitat, on l’administrador tenia un termini per contestar i no ho va fer. Aleshores, va ser quan van procedir amb el tancament i ens vam assabentar la comunitat».

Davant d’aquest fet insòlit, el president es pregunta per què no van avisar immediatament a la comunitat si el perill era imminent i, si de veritat hi ha risc estructural, per què no s’han desallotjat també els pisos que estan a sobre del pàrquing.

«Vam ser un grup de set veïns que vam començar a indagar i vam aconseguir que quatre arquitectes diferents vinguessin i ens donessin la seva opinió. Tots ells van coincidir en el fet que no hi havia aquest risc de col·lapse i que les obres que s’havien de fer no costaven ni una tercera part del que deien», explica el president. Per aquest motiu, en arribar la reunió, que va comptar amb la presència de 215 dels 276 propietaris, aquests van rebutjar l’últim punt de l’ordre del dia per renovar la junta i l’arquitecte per unanimitat i se’n va constituir una de nova.

Passos a seguir

Actualment, la nova junta treballa en la contractació d’un nou arquitecte i demanar un nou informe per conèixer l’estat real del pàrquing i conèixer exactament quines obres de rehabilitació calen. «El més important, és que seguirem un camí transparent, no com amb l’anterior junta que no ens assabentàvem de res», remarca el president.

Per un altre costat, el president també apunta que a través de les proves que tenen, pretenen obrir una via de diàleg amb l’Ajuntament per veure com procedir i si és possible la reobertura del pàrquing. «Aquesta situació ha donat molts problemes. Aquí hi viu gent gran que ha tingut dificultats al no tenir el pàrquing. A més, s’han hagut de buscar la vida per aparcar i això ha col·lapsat els aparcaments del voltant», assenyala.