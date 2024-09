Andreu Martín, reescollit com a Primer Secretari de l’agrupació socialista de Reus per unanimitat

Imatge d'Andreu Martín, després de ser reescollit com a Primer Secretari socialista de Reus.Cedida

Andreu Martín ha estat reescollit Primer Secretari de l’agrupació del PSC de Reus. L’Assemblea ha ratificat aquest vespre per unanimitat la seva candidatura, l’única que ha optat a liderar el partit a Reus, amb tot el suport majoritari de la militància.

Andreu Martín ha fet balanç de la feina feta per la comissió executiva durant el període 2020-2024 destacant «la pinya molt forta que hem fet, aconseguint grans coses plegats», i ha fet referència també a les darreres eleccions celebrades en aquest període com són les municipals, les autonòmiques, les generals i les europees «en les quals hem obtingut els resultats electorals que volíem». Una feina que ha estat aprovada per unanimitat en l’assemblea d’aquest vespre.

Pel que fa l’elecció del Primer Secretari de l’agrupació a Reus, l’única candidatura que s’ha presentat ha estat la liderada per Andreu Martín, que ha estat escollit com a primer secretari per tercera vegada consecutiva. Martín ha fet repàs de la seva trajectòria al capdavant de l’agrupació des del 2017 fins a l’actualitat.

«Des del 2017 m’han acompanyat pràcticament les mateixes persones en aquesta executiva, aleshores estàvem en una situació de mínims i necessitàvem sembrar molt per, més endavant, arreplegar la feina feta», ha començat detallant Martín, qui ha continuat dient que «el 2020 amb la nova executiva vam començar a recollir part del que havíem treballat en els anys anteriors i amb una executiva que ja era més madura i competent».

Martín ha admès que en les anteriors executives potser sentia l’obligació de presentar-se i que, en l’actual, no té aquesta obligació perquè «hi ha prou persones per liderar-la i fer-ho molt bé», però «em presento perquè realment volia, perquè crec que puc ser útil, servir i tinc tot un equip amb el qual es treballa molt bé i perquè crec que amb aquesta renovació arribarem lluny». Martín també ha volgut recordar dues persones que l’han acompanyat des del primer moment la Carmina Pozuelo i el Raimon Ferré i que »encara ens animen i ens il·luminen».

Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat el paper transcendental que ha tingut Martín a l’agrupació: «En un moment complicat molta gent va decidir marxar a altres partits o plegar, però l’Andreu sempre estava present i fent feina. És la persona que ha aguantat aquesta agrupació i encara té molt a dir en aquesta executiva».

Finalment, Martín ha agraït la confiança de tota la militància i ha explicat que «es tracta d’una executiva continuista, però ampliada, tenim més múscul i, per tant, també hem de tenir més exigència en els projectes que ens tocarà liderar des de l’executiva», i ha afegit que «actualment tenim gent molt potent a l’agrupació i hem de seguir oferint gent molt valuosa a la nostra comunitat». L’assemblea ha tingut lloc aquest vespre a la seu del PSC Reus, a la plaça del Castell.